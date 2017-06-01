vБюджет Пенсійного фонду в області збагатився на 681,5 мільйон гривень

З початку року до бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області надійшло власних доходів у сумі 681,5 млн.грн., що на 51,1%, що на 230,5 млн.грн. більше, ніж у січні-травні 2016 року. Власних доходів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду, мобілізовано на 16,3% більше, ніж у минулому році - повідомляє фінансово-економічне управління Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.



З метою здійснення своєчасних виплат пенсіонерам області та захисту прав застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України в області вживаються заходи для забезпечення надходжень власних доходів до бюджету Фонду, які спрямовані на роботу з платниками щодо сплати поточних зобов’язань, погашення заборгованості з платежів та інформування органів влади і контролюючих органів щодо мінімізації роботодавцями заробітної плати найманим працівникам.



Завдяки проведеній роботі у співпраці з органами влади, соціальними партнерами та територіальними органами Державної виконавчої служби вдалося досягти скорочення заборгованості зі сплати страхових внесків порівняно з початком року на 355,9 тис.грн. (5,8%).



