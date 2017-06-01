Вижницький район: рятувальники врятували 2 людей, котрі заблукали у лісі9 червня на лінію 101 надійшло повідомлення, що в урочищі Татолове поблизу гори Бозна Вижницького району заблукали двоє людей. Про те, що сталося, до Служби порятунку повідомили самі туристи – 37-річний мешканець Коломийського району Івано-Франківської області та 36-річний житель Путильського району Чернівецької області.Чоловіки пояснили, що заблукали в лісі і не можуть самостійно рухатись далі, оскільки один із них травмував ногу, спускаючись з гори. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.На пошук людей було направлено гірське пошуково-рятувальне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. Оскільки чоловіки приблизно описали своє місце знаходження, рятувальники вирушили за цим орієнтуванням та знайшли туристів. Надзвичайники надали постраждалому домедичну допомогу та доправили чоловіків до медичного закладу.До пошуково-рятувальних робіт залучалося 1 одиниця техніки та 4 чоловік особового складу.