У Чернівцях горіла багатоповерхівка: одна людина загинула, 10 евакуйовано

Вночі 10 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Ентузіастів у Чернівцях. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Рятувальникам про пожежу повідомили сусіди, котрі помітили вогонь з балкона однієї з квартир на п’ятому поверсі. Пожежа виникла у приміщенні кухні, а звідти вогонь поширився далі на коридор та балкон і охопив площу 50 кв. м. На місце події одразу ж було направлено вогнеборців Групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону та державної пожежно-рятувальної частини № 1 міста Чернівці. Оскільки у під’їзді будинку утворилося сильне задимлення, яке становило загрозу життю мешканців сусідніх квартир, рятувальники, одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, евакуювали 10 людей у безпечне місце.Одночасно із цим, вогнеборці проводили гасіння пожежі. Під час ліквідації у квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили без ознак життя тіло чоловіка, 1960 року народження. За попередньою інформацією, причиною пожежі стала необережність під час паління.Того ж дня на вул. Південно-Кільцевій у Чернівцях пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували пожежу у підвалі п’ятиповерхового житлового будинку. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. У результаті пожежі пошкоджено електричну проводку. Завдяки діям рятувальників було врятовано житловий будинок.