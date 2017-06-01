Під мішками з крупою перевозили сигарети

Посилені заходи спільної спеціальної операції «Кордон-2017» і надалі дають свої позитивні результати на Буковині. Так, учора прикордонники Чернівецького загону, неподалік кордону з Румунією, зупинили мікроавтобус, в якому перевозили контрафактні сигарети. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Під час патрулювання поблизу населеного пункту Селятин, охоронці кордону зупинили мікроавтобус «Фольксваген» для перевірки документів та огляду транспортного засобу. За кермом автомобіля перебувала 37-річна місцева мешканка, яка на вимогу прикордонників відчинила багажне відділення. Під час візуального огляду було виявлено ящики із тютюновими виробами, які були заховані під мішками із крупою.На місце події викликано представників Національної поліції, із якими було проведено спільний огляд автомобіля. Усього було виявлено 10 ящиків сигарет «Ашима» без марок акцизного збору та 7 ящиків тютюнових виробів «Кент» із акцизом.Наразі тривають заходи із виявлення усіх обставин правопорушення. Сигарети в подальшому буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області.