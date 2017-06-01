Набрали чинності Зміни до форми декларації акцизного податку

Чернівецька ОДПІ інформує про те, що з 6 червня п. р. (дня опублікування в «Офіційному віснику України») набрали чинності Зміни до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 24.04.2017р. №451.



Суттєві зміни стосуються Додатку 6 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів", який відтепер повинен заповнюватися окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів (було - окремо для кожного місця здійснення реалізації підакцизних товарів) з обов'язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. Згідно із змінами, Розділ II вказаного Додатку заповнюватиметься платниками податку при виправленні або уточненні показників звітності за податкові (звітні) періоди до 01 січня 2017 року при здійсненні роздрібної торгівлі пальним. Крім того, новаціями визначено, що при поданні звітності за податкові (звітні) періоди з 01 січня 2017 року значення рядка "Усього за розділами I і II" Додатку 6 має дорівнювати значенню рядка "Усього" розділу I.





