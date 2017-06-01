За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 3,7 млн. грн.

Впродовж січня – березня поточного року чернівецькі суб’єкти господарювання сплатили до бюджетів всіх рівнів рентної плати за використання лісових ресурсів – 2100,3 тис. грн., за спеціальне використання води – 1416,8 тис. грн. За користування надрами платники міста сплатили 53,6 тис. грн. та 99,1 тис. грн. - рентної плати за використання радіочастотним ресурсом України - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Вказані надходження згідно з бюджетним розписом розподілено рівними частинами між державним та місцевими бюджетами.



Ефективне використання природного ресурсу та надходження рентних платежів, які вчасно та в повному обсязі забезпечують платники податків, сприятимуть збереженню і відновленню навколишнього середовища.

