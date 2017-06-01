Єдиний податок та операції оренди

Фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає всім вимогам для реєстрації та застосування єдиного податку - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
При цьому, не можуть бути платниками єдиного податку фізичні особи - підприємці, які надають в оренду:
- земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара;
- житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів;
- нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.
Зазначена норма визначена п.п. 291.5.3 ст. 291 Податкового кодексу України.