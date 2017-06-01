У Чернівцях моделі крутитимуться довкола Сонця

У вівторок, 13 червня о 15:00 годині в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї (вул. О. Кобилянської, 28) відбудеться відкриття виставки чернівецької художниці Вероніки Гнатюк «Від зірок до зірок». Захід проходитиме у незвичній атмосфері. Окрім картин, присутні зможуть насолодитися знімками фотографа Руслана Трача з Верховини та показом моделей у сукнях від Валентини Шилейко, кожна з яких символізує певну планету. В проекті також задіяні майстри перукарського мистецтва «Слава Студіо».Закриття виставки відбудеться 17 червня о 16:00 годині просто неба на вул. О. Кобилянської (біля карети). Захід складатиметься з кількох компонентів – арт-інсталяції картин, фотографій та дефіле моделей у дизайнерських сукнях. Тут діятиме фотозона, де кожен бажаючий зможе взяти участь у соціальному експерименті від організаторів та обрати планету, на якій він хотів би жити. Весь процес фотографуватиме Руслан Ткач, а саме дійство відбуватиметься за участю манекенниць, які будуть в тематичних образах.«Це концептуальний арт-проект, – розповідає авторка ідеї Вероніка Гнатюк, – суть якого полягає у поєднанні різних видів мистецтва, об’єднаних темою Сонячної системи і космосу. Таким заходом ми хочемо показати, що мистецтво не має кордонів і кожна пересічна людина може долучитися до його творення і пізнання».По завершенню виставки результати експерименту та фото присутні зможуть знайти на сторінці художниці Вероніки Гнатюк www.facebook.com/veronikagnatukВхід вільний.