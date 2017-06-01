На Буковині СБУ перекрила канал нелегального виведення валюти з України

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та оперативними підрозділами прикордонної служби перекрили на Буковині канал виведення з країни валюти, який «кришували» контролюючі органи. Про це повідомляє Прес-центр СБ України.Правоохоронці встановили, що місцеві ділки регулярно за допомогою держслужбовців «відмивали» гроші від нелегальної торгівлі з країнами ЄС. Оперативники спецслужби затримали кур’єрів на пункті пропуску «Порубне» на Буковині. Під час обшуку багажу зловмисників співробітники СБ України вилучили майже двісті п’ятдесят тисяч євро та близько шістдесят тисяч доларів США, виділених організаторами на чергову закупку контрабандного товару.Наразі встановлюються особи посадовців контролюючих служб, які сприяли контрабандному бізнесу.Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України Тривають невідкладні слідчі дії.