Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Як і очікувалось, левова частка припала на Польщу. Це і автотранспортні засоби, залізничне сполучення: Київ - Перемишель... Перший день показав, що одного рейсу на день недостатньо. Отже, будемо вірити, що на цьому напрямку транспортна, готельна, ресторанна інфрасртура (так звана HoReCa) буде розвиватись і тут появляться серйозні інвестори.З 15-го липня стартує залізничне сполучення: Ковель - Холм (Chełm, Люблінське воєводство), а з 1-го серпня почне курсувати потяг "Київ - Краків".Інший цікавий напрямок озвучив керівник Укрзалізниці Войцех Бальчун - це маршрут: Львів - івано-Франківськ - Чернівці - Сучава - Констанца - Варна. А це також пожвавить розвиток інфраструктури в секторі транспорту та сприятиме розвитку в HoReCa - готельно-туристичному, ресторанному бізнесі.І "черешенькою на торті" має стати безпересадочне залізничне сполучення Київ - Відень. Воно буде відкрите наприкінці цього року.Так, погоджуюсь, для багатьох такі поїздки будуть не по кишені. Але давайте поглянемо на це з іншого боку. Розвиток транспорту та інфраструктури на західному напрямку сприятиме інвестиціям у неї з боку західних партнерів. А за цим постають перспективи розвитку закордонного туризму в Україні, а там цілий ланцюг малого й середнього бізнесу.Безвіз - це перший крок на шляху повернення України в Європу. Я вірю, що врешті-решт наша держава посяде достойне місце в європейській сім'ї.