Теми Тижня ТВА субота, 10.06.2017





Субота, 10.06.17:

- Біля Чернівецької обласної адміністрації активісти та пацієнти провели акцію "Година смерті".

- У Чернівцях лікарі із заступником міністра охорони здоров’я обговорювали впровадження реформи медицини.

- Охочих запропонувати проект меморіального комплексу Героям АТО у Чернівцях поки що немає.

- Майже 200 резервістів вирушили на військові навчання.

- Як подорожувати з дітьми без віз?

- Дітлахи зі Сходу приїхали на відпочинок до Чернівців.

- Фальсифікований одяг відомих брендів у продавців почали вилучати.

- Майже півтисячі чернівчан взяли участь в автопробігу.

- Цього тижня відзначали День журналіста.