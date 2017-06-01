Щойно у Чернівцях відкрився культурно–мистецький, туристично-інформаційний Центр «Czernowitz», який має стати новою принадою та «перлинкою» нашого міста.Ініціатором його створення стала громадська організація «Буковинська партнерська агенція». Очолила центр Лідія Анциперова:«Тут не лише можна буде втілювати культурно-мистецькі проекти, але й помріяти за кавою… Ми прагнемо, аби Центр став осередком збереження та примноження традицій урбаністичної культури Чернівців.Центр тісно співпрацюватиме з екскурсоводами, тут пропонуватимуть сувернірну продукцію туристам та книги, демонструватимуть відеофільми про Чернівці, проводитимуть презентації, виставки. Основна мета відкриття Центру - це привернення уваги України, Європи, світу до нашого міста. Центр має стати майданчиком для митців, краєзнавців, громадських, туристичних організацій та студентства, - додає Лідія Анциперова.В тому, що це дуже потрібно нашому місту, переконаний і професор ЧНУ Тарас Івасютин. Він запевняє, що Чернівці - місто культури, де постійно функціонувало щонайменше 5 різних мов.Вхід до Центру прикрашають мурали Олега Любківського, які вже стали принадою нашого міста. Неповторний колорит інтер’єру Центру створив видатний чернівецький художник Віталій Шелегін, завдяки якому атмосфера старих Czernowitz поєдналась із сучасними Чернівцями.