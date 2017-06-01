У Чернівцях відкрився культурно–мистецький, туристично-інформаційний Центр «Czernowitz»

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Новини
11:29
12 червня

РРО вичерпав термін дії експлуатації: наслідки використання

11:27
12 червня

Виплата дивідендів фізичним особам: дія п’ятдесятитисячного обмеження

11:26
12 червня

Чи є обмеження щодо надсилання повторної електронної звітності протягом дня

11:25
12 червня

Чи оподатковується пенсія військовим збором?

10:41
12 червня

vБюджет Пенсійного фонду в області збагатився на 681,5 мільйон гривень

10:20
12 червня

У Чернівцях горіла багатоповерхівка: одна людина загинула, 10 евакуйовано

09:42
12 червня

Під мішками з крупою перевозили сигарети

09:22
12 червня

Строки давності при проведенні документальних перевірок

09:19
12 червня

Набрали чинності Зміни до форми декларації акцизного податку

09:19
12 червня

За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 3,7 млн. грн.

09:18
12 червня

Єдиний податок та операції оренди

13:46
09 червня

На Буковині митники вилучили наркотичні засоби

13:43
09 червня

У Сокирянах обкрадають магазини

11:54
09 червня

Житлова нерухомість непридатна для проживання – повідомте територіальні органи ДФС щоб не сплачувати податок

11:54
09 червня

Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн. ренти

11:53
09 червня

Нова ставка для оподаткування доходів у вигляді дивідендів

11:52
09 червня

Підстави скасування реєстрації РРО

11:12
09 червня

На Буковині в місцевому ставку втопився чоловік

11:00
09 червня

Рятувальники Буковини організували свято для малечі

10:40
09 червня

Правомірність відкликання працівників із щорічної відпустки

10:37
09 червня

Негода на Буковині наробила біди

10:30
09 червня

Право на відпустку без збереження заробітної плати

09:49
09 червня

Що необхідно буковинцям для подорожі за кордон на автівці?

09:38
09 червня

У Чернівецькій місцевій прокуратурі змінився графік прийому громадян

09:22
09 червня

Технічний огляд допомагає Сторожинецькому лісгоспу тримати автопарк у відмінному стані

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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Що, Де, Коли
12 червня о 15.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться «круглий стіл» на тему: «Вплив законодавчих змін щодо оплати праці на легалізацію зайнятості та зростання фонду оплати праці у 2017 році».
На заході будуть присутні представники Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, управління Держпраці у Чернівецькій області, Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради профспілок, Ради Федерації роботодавців Чернівецької області.
12 червня о 15.00
в Ратуші ( каб. 202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука
12 червня о 16.00
в сесійній залі міській голова зустрічатиметься з керівниками дошкільних закладів міста.
17-18 червня
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.

17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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У Чернівцях відкрився культурно–мистецький, туристично-інформаційний Центр «Czernowitz»

Сьогодні, 09:02 / Коментарів: 0
Щойно у Чернівцях відкрився культурно–мистецький, туристично-інформаційний Центр «Czernowitz», який має стати новою принадою та «перлинкою» нашого міста.

У Чернівцях відкрився культурно–мистецький, туристично-інформаційний Центр «Czernowitz»


Ініціатором його створення стала громадська організація «Буковинська партнерська агенція». Очолила центр Лідія Анциперова:

«Тут не лише можна буде втілювати культурно-мистецькі проекти, але й помріяти за кавою… Ми прагнемо, аби Центр став осередком збереження та примноження традицій урбаністичної культури Чернівців.

Центр тісно співпрацюватиме з екскурсоводами, тут пропонуватимуть сувернірну продукцію туристам та книги, демонструватимуть відеофільми про Чернівці, проводитимуть презентації, виставки. Основна мета відкриття Центру - це привернення уваги України, Європи, світу до нашого міста. Центр має стати майданчиком для митців, краєзнавців, громадських, туристичних організацій та студентства, - додає Лідія Анциперова.

В тому, що це дуже потрібно нашому місту, переконаний і професор ЧНУ Тарас Івасютин. Він запевняє, що Чернівці - місто культури, де постійно функціонувало щонайменше 5 різних мов.

Вхід до Центру прикрашають мурали Олега Любківського, які вже стали принадою нашого міста. Неповторний колорит інтер’єру Центру створив видатний чернівецький художник Віталій Шелегін, завдяки якому атмосфера старих Czernowitz поєдналась із сучасними Чернівцями.

Культурно – мистецький, інформаційно - туристичний Центр «Czernowitz» знаходиться у Чернівцях по вулиці Б. Хмельницького, 68 (поруч з Департаментом містобудування).
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