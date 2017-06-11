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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:29
12 червня

РРО вичерпав термін дії експлуатації: наслідки використання

11:27
12 червня

Виплата дивідендів фізичним особам: дія п’ятдесятитисячного обмеження

11:26
12 червня

Чи є обмеження щодо надсилання повторної електронної звітності протягом дня

11:25
12 червня

Чи оподатковується пенсія військовим збором?

10:41
12 червня

vБюджет Пенсійного фонду в області збагатився на 681,5 мільйон гривень

10:20
12 червня

У Чернівцях горіла багатоповерхівка: одна людина загинула, 10 евакуйовано

09:42
12 червня

Під мішками з крупою перевозили сигарети

09:22
12 червня

Строки давності при проведенні документальних перевірок

09:19
12 червня

Набрали чинності Зміни до форми декларації акцизного податку

09:19
12 червня

За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 3,7 млн. грн.

09:18
12 червня

Єдиний податок та операції оренди

13:46
09 червня

На Буковині митники вилучили наркотичні засоби

13:43
09 червня

У Сокирянах обкрадають магазини

11:54
09 червня

Житлова нерухомість непридатна для проживання – повідомте територіальні органи ДФС щоб не сплачувати податок

11:54
09 червня

Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн. ренти

11:53
09 червня

Нова ставка для оподаткування доходів у вигляді дивідендів

11:52
09 червня

Підстави скасування реєстрації РРО

11:12
09 червня

На Буковині в місцевому ставку втопився чоловік

11:00
09 червня

Рятувальники Буковини організували свято для малечі

10:40
09 червня

Правомірність відкликання працівників із щорічної відпустки

10:37
09 червня

Негода на Буковині наробила біди

10:30
09 червня

Право на відпустку без збереження заробітної плати

09:49
09 червня

Що необхідно буковинцям для подорожі за кордон на автівці?

09:38
09 червня

У Чернівецькій місцевій прокуратурі змінився графік прийому громадян

09:22
09 червня

Технічний огляд допомагає Сторожинецькому лісгоспу тримати автопарк у відмінному стані

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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Що, Де, Коли
12 червня о 15.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться «круглий стіл» на тему: «Вплив законодавчих змін щодо оплати праці на легалізацію зайнятості та зростання фонду оплати праці у 2017 році».
На заході будуть присутні представники Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, управління Держпраці у Чернівецькій області, Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради профспілок, Ради Федерації роботодавців Чернівецької області.
12 червня о 15.00
в Ратуші ( каб. 202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука
12 червня о 16.00
в сесійній залі міській голова зустрічатиметься з керівниками дошкільних закладів міста.
17-18 червня
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.

17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Теми Дня ТВА неділя, 11.06.2017

Сьогодні, 08:59 / Коментарів: 0


Неділя, 11.06.17:
- Уже дев'ятий рік поспіль у Чернівецькому музеї просто неба проводять ентодуховний "Обнова-фест".
- Вижниця відсвяткувала День міста.
- У Чернівцях вкотре виступила столична команда коміків із програмою "Вечірній квартал".
- Чернівці очима дітей зі Сходу.
- У Чернівцях відкрили ювілейну 15 виставку "Вишиваний дивотвір".
- Про закулісся нового телебачення старого міста.
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