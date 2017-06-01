СБУ затримала на хабарі начальника відділу Чернівецької міськради

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили на хабарі начальника одного з відділів Чернівецької міської ради. Про це інформує прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.Правоохоронці задокументували, що посадовець систематично вимагав через посередника від місцевих громадян та підприємців гроші за погодження дозвільної документації у сфері архітектурних змін в історичній частині Чернівців.Оперативники спецслужби затримали керівника відділу та посередника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у службовому кабінеті під час передачі частини хабара у розмірі сімсот доларів США.Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.Триває досудове слідство.