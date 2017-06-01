Буковинські податкові міліціонери виявили сховище алкогольних виробів сумнівного походження на суму 1,6 мільйонів гривень

9 червня, у рамках операції «Акциз - 2017» в результаті проведених оперативно-пошукових заходів, податковими міліціонерами фіскальної служби Буковини спільно з працівниками прокуратури Чернівецької області в одному із сіл на Кіцманщині виявлено та вилучено лікеро-горілчані вироби з ймовірними ознаками підробки. Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області полковник податкової міліції Сергій Гакман.Всього за результатами проведених заходів вилучено близько 23 тисяч пляшок горілчаних виробів виробника ТОВ «Александрія-Бліг»,з марками акцизного податку України з ознаками підробки.Орієнтовна вартість вилученого фальсифікату 1,6 млн. грн.Вилучені горілчані вироби будуть оглянуті, приєднані у якості речових доказів та зберігатимуться на ліцензійному складі.