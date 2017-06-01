Що, Де, Коли

у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться «круглий стіл» на тему: «Вплив законодавчих змін щодо оплати праці на легалізацію зайнятості та зростання фонду оплати праці у 2017 році».

На заході будуть присутні представники Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, управління Держпраці у Чернівецькій області, Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради профспілок, Ради Федерації роботодавців Чернівецької області.



в Ратуші ( каб. 202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука

в сесійній залі міській голова зустрічатиметься з керівниками дошкільних закладів міста.

Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.



17 червня - виставка "Буковина-2017"

18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"