у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться «круглий стіл» на тему: «Вплив законодавчих змін щодо оплати праці на легалізацію зайнятості та зростання фонду оплати праці у 2017 році».
На заході будуть присутні представники Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, управління Держпраці у Чернівецькій області, Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради профспілок, Ради Федерації роботодавців Чернівецької області.