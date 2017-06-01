Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться «круглий стіл» на тему: «Вплив законодавчих змін щодо оплати праці на легалізацію зайнятості та зростання фонду оплати праці у 2017 році». На заході будуть присутні представники Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, управління Держпраці у Чернівецькій області, Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради профспілок, Ради Федерації роботодавців Чернівецької області.
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.
17 червня - виставка "Буковина-2017" 18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців. Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
У зв’язку з тим, що російсько-терористичні банди продовжують застосовувати зброю проти українських воїнів, оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. 67 разів бойовики відкривали вогонь по підрозділах ЗС України минулої доби. Неодноразово застосовував противник і артилерійське озброєння, яке згідно мінських угод, повинно бути відведеним на визначені відстані від лінії зіткнення. Втім, підконтрольні Росії озброєні банди на сході України не лише нехтують дотриманням будь-яких домовленостей про деескалацію конфлікту, але й продовжують час від часу бити по житлових кварталах прифронтових населених пунктів та завдавати шкоди важливим об’єктам інфраструктури.
У результаті ворожих обстрілів минулої доби загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Окрім того, четверо наших воїнів зазнали поранень та бойових травм.
В Україні минула перша доба безвізу
За даними Держприкордонслужби України, станом на 21.00 кордон з ЄС перетнули понад 52 тисячі осіб, серед яких 20% скористалися біометричними паспортами Президент Петро Порошенко заявив за підсумками зустрічі з дітьми, які поїдуть на відпочинок в Угорщину, що коли сучасні школярі стануть дорослими, Україна вже буде входити до складу Євросоюзу.
Україна перемогла Фінляндію в непростому матчі
Збірна України з футболу здобула важливу перемогу над Фінляндією (2:1) в кваліфікаційному матчі ЧС-2018.
З самого ранку небо у Чернівцях вкрилося хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів. До 25 градусів тепла. за останні 130 років 12 червня: МАКС: 32.5° (2000) МІН: 7.8° (1955) Народний прогноз погоди: 12 червня відзначається день пам'яті преподобного Ісакія-сповідника. У народі цей день вважався зміїним. За народним повір'ям, у цей день змії "ходять по лісах станицями" і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному вони готові мстити безмилосердно. З давніх часів до нас дійшла традиція на день Ісакія саджати боби. Нащі пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятись. У цей час цвіте шипшина і жасмин.
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