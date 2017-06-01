Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:- Проходив повз польську крамницю в Брюсселі. Звісно, що не оминув. В суботу-неділю там чимало збирається поляків. Затоваритись польськими продуктами (м'ясні вироби, ковбаси набагато смачніші ніж бельгійські), побалакати - при крамниці облаштовано невиличкий бар. Там і можна перекинутись словом з товаришами, приятелями.Сьогодні там головна тема - нова хвиля українців у Польщі. Польські медія повідомляють, що ріст туристів і гастарбайтерів з України в Польщу за найближчі кілька місяців зросте на 15-20 відсотків. А це кілька мільйонів наших співвітчизників.Питаю у співрозмовників: що очікуєте?- Та що чекати? Заповнять ринок дешевої праці. Частина рвоне шукати щастя на сезонних роботах в Іспанії та Португалії. Буде ваших чимало й тут: у Бельгії, Нідерландах,- долучаються інші поляки до розмови. І криміналу прибуде. Без цього ж не буває.Але загалом для українців і України це величезний позитив, з якого боку б не розглядати це питання. Суспілна, громадська, звичайна людська інтеграція в європейський світ завжди відбувається у десятики, а той сотні разів швидше ніж це діється на політичному і урядовому рівнях. Безумовно, непомічені й обійдені увагою талановиті люди швидко знайдуть себе у вільному, цивілізованому європейському світі. Тут вікно можливостей значно ширше ніж в Україні. Хоч і гірка правда, але правдаДуже радий за вас, дорогі співвітчизники. Широких і гладеньких вам європейських доріг! Успіхів і перемог!