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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:46
09 червня

На Буковині митники вилучили наркотичні засоби

13:43
09 червня

У Сокирянах обкрадають магазини

11:54
09 червня

Житлова нерухомість непридатна для проживання – повідомте територіальні органи ДФС щоб не сплачувати податок

11:54
09 червня

Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн. ренти

11:53
09 червня

Нова ставка для оподаткування доходів у вигляді дивідендів

11:52
09 червня

Підстави скасування реєстрації РРО

11:12
09 червня

На Буковині в місцевому ставку втопився чоловік

11:00
09 червня

Рятувальники Буковини організували свято для малечі

10:40
09 червня

Правомірність відкликання працівників із щорічної відпустки

10:37
09 червня

Негода на Буковині наробила біди

10:30
09 червня

Право на відпустку без збереження заробітної плати

09:49
09 червня

Що необхідно буковинцям для подорожі за кордон на автівці?

09:38
09 червня

У Чернівецькій місцевій прокуратурі змінився графік прийому громадян

09:22
09 червня

Технічний огляд допомагає Сторожинецькому лісгоспу тримати автопарк у відмінному стані

09:18
09 червня

Буковинця ошукали на 12 600 гривень

15:12
08 червня

Податкова знижка для фізичних осіб

15:11
08 червня

Коли скасовуються сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису без відома платника

15:10
08 червня

Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

15:10
08 червня

Бажаючих виїхати закордон на ПМЖ серед чернівчан поменшало

11:32
08 червня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

11:31
08 червня

Відшкодування ПДВ доступно для он-лайн моніторингу

11:29
08 червня

Бажаєте стати «підприємцем-спрощенцем» - подайте заяву до 15 червня

11:27
08 червня

Кабмін спростив отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

11:26
08 червня

Затверджено Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання

18:26
07 червня

У Сокирянах трують сади, людей і бджіл

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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Що, Де, Коли
9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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БЕЗВІЗ

Сьогодні, 09:09 / Коментарів: 0
БЕЗВІЗНаш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:

- Проходив повз польську крамницю в Брюсселі. Звісно, що не оминув. В суботу-неділю там чимало збирається поляків. Затоваритись польськими продуктами (м'ясні вироби, ковбаси набагато смачніші ніж бельгійські), побалакати - при крамниці облаштовано невиличкий бар. Там і можна перекинутись словом з товаришами, приятелями.
Сьогодні там головна тема - нова хвиля українців у Польщі. Польські медія повідомляють, що ріст туристів і гастарбайтерів з України в Польщу за найближчі кілька місяців зросте на 15-20 відсотків. А це кілька мільйонів наших співвітчизників.
Питаю у співрозмовників: що очікуєте?
- Та що чекати? Заповнять ринок дешевої праці. Частина рвоне шукати щастя на сезонних роботах в Іспанії та Португалії. Буде ваших чимало й тут: у Бельгії, Нідерландах,- долучаються інші поляки до розмови. І криміналу прибуде. Без цього ж не буває.
Але загалом для українців і України це величезний позитив, з якого боку б не розглядати це питання. Суспілна, громадська, звичайна людська інтеграція в європейський світ завжди відбувається у десятики, а той сотні разів швидше ніж це діється на політичному і урядовому рівнях. Безумовно, непомічені й обійдені увагою талановиті люди швидко знайдуть себе у вільному, цивілізованому європейському світі. Тут вікно можливостей значно ширше ніж в Україні. Хоч і гірка правда, але правда
Дуже радий за вас, дорогі співвітчизники. Широких і гладеньких вам європейських доріг! Успіхів і перемог!
P.S. Турфірми і туроператори, які жили й заробляли з оформлення віз, з організації туризму в Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину, Болгарію, Чорногорію.., звісно, потерплять величезних збитків і фіаско, якщо не встигнуть перелаштуватись на щось нове і привабливе. Адже для більшості українців потреба в послугах цих турфірм просто відпаде
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