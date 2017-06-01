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Новини
11:54
09 червня

Житлова нерухомість непридатна для проживання – повідомте територіальні органи ДФС щоб не сплачувати податок

11:54
09 червня

Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн. ренти

11:53
09 червня

Нова ставка для оподаткування доходів у вигляді дивідендів

11:52
09 червня

Підстави скасування реєстрації РРО

11:12
09 червня

На Буковині в місцевому ставку втопився чоловік

11:00
09 червня

Рятувальники Буковини організували свято для малечі

10:40
09 червня

Правомірність відкликання працівників із щорічної відпустки

10:37
09 червня

Негода на Буковині наробила біди

10:30
09 червня

Право на відпустку без збереження заробітної плати

09:49
09 червня

Що необхідно буковинцям для подорожі за кордон на автівці?

09:38
09 червня

У Чернівецькій місцевій прокуратурі змінився графік прийому громадян

09:22
09 червня

Технічний огляд допомагає Сторожинецькому лісгоспу тримати автопарк у відмінному стані

09:18
09 червня

Буковинця ошукали на 12 600 гривень

15:12
08 червня

Податкова знижка для фізичних осіб

15:11
08 червня

Коли скасовуються сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису без відома платника

15:10
08 червня

Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

15:10
08 червня

Бажаючих виїхати закордон на ПМЖ серед чернівчан поменшало

11:32
08 червня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

11:31
08 червня

Відшкодування ПДВ доступно для он-лайн моніторингу

11:29
08 червня

Бажаєте стати «підприємцем-спрощенцем» - подайте заяву до 15 червня

11:27
08 червня

Кабмін спростив отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

11:26
08 червня

Затверджено Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання

18:26
07 червня

У Сокирянах трують сади, людей і бджіл

17:35
07 червня

На Буковині в автомобілі знайшли наркотики (ФОТО)

17:08
07 червня

Знято правові перешкоди для проведення перших виборів в Новодністровській ОТГ

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн. ренти

Сьогодні, 11:54 / Коментарів: 0
Цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 1416,8 тис. грн. рентної плати за спеціальне використання води, що на 214 тис. грн. більше, ніж торік. Вказані надходження згідно з бюджетним розписом розподілено рівними частинами між державним та місцевими бюджетами.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Нагадуємо, що Податковим кодексом України (стаття 255) встановлено дві основні категорії платників рентної плати за спеціальне використання води (далі – Рентної плати за воду).
Водночас, відповідно до пункту 110 розділу І Закону України від 21.12.2016 № 1797-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” з 01.01.2018 до статті 255 Кодексу передбачено внести зміни в частині визначення кола платників та порядку нарахування податкових зобов’язань Рентної плати за воду.
Пунктом 20 Закону України від 20.12.2016 № 1791-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” внесено зміни до статті 255 Кодексу та збільшено ставки Рентної плати за воду, які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з Рентної плати за воду за результатами господарської діяльності у 2017 році. Зазначена норма запроваджена пунктом 1 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1791, починаючи з 01 січня 2017 року.


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