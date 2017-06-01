Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн. ренти

Цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 1416,8 тис. грн. рентної плати за спеціальне використання води, що на 214 тис. грн. більше, ніж торік. Вказані надходження згідно з бюджетним розписом розподілено рівними частинами між державним та місцевими бюджетами.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Нагадуємо, що Податковим кодексом України (стаття 255) встановлено дві основні категорії платників рентної плати за спеціальне використання води (далі – Рентної плати за воду).

Водночас, відповідно до пункту 110 розділу І Закону України від 21.12.2016 № 1797-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” з 01.01.2018 до статті 255 Кодексу передбачено внести зміни в частині визначення кола платників та порядку нарахування податкових зобов’язань Рентної плати за воду.

Пунктом 20 Закону України від 20.12.2016 № 1791-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” внесено зміни до статті 255 Кодексу та збільшено ставки Рентної плати за воду, які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з Рентної плати за воду за результатами господарської діяльності у 2017 році. Зазначена норма запроваджена пунктом 1 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1791, починаючи з 01 січня 2017 року.





