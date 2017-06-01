Нова ставка для оподаткування доходів у вигляді дивідендів

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 15.04.2017 набрав чинності Закон України від 23 березня 2017 року № 1989-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон).

У зазначеному Законі, зокрема викладено у новій редакції пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Уточнено, що положення зазначеного пункту поширюються виключно на платників податків, які станом на 14.04.2014 мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території, яка визнана такою відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», або в населених пунктах на лінії зіткнення, та/або платників податків, які мають об’єкти оподаткування місцевими податками, зборами на цих територіях, та визначено термін «територія проведення антитерористичної операції».

Крім того, внесено зміни до Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Відповідно набрав чинності підпункт 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 Кодексу, який визначає половинний розмір ставки, встановленої у пункті 167.1 статті 167 Кодексу – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток. Тобто ставка, за якою буде оподатковуватись цей вид доходів, становить 9 відсотків.

В Законі зазначено, що він набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування, та застосовується до податкових періодів починаючи з 01.01.2017 року.

Довідково: Закон опубліковано 14.04.2017 в газеті «Голос України» № 69.





