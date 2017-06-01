На Буковині в місцевому ставку втопився чоловік

Ввечері, 7 червня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Малятинці Кіцманського району в місцевому ставку втопився 62-річний чоловік. Як з’ясувалося, він зі своїми друзями відпочивав на березі річки.
Рятувальники добу шукали тіло чоловіка, який втопився на Кіцманщині
Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Чоловік вирішив скупатися, відплив від берега та зник під водою.
Рятувальники добу шукали тіло чоловіка, який втопився на Кіцманщині
Для пошуку чоловіка на місце події було направлено рятувальників ДПРЧ-9 з м. Кіцмань. 8 червня працівники групи водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Чернівецькій області, проводячи пошукові роботи, виявили тіло чоловіка та підняли його на поверхню.
Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу в м. Кіцмань для встановлення причини смерті.