Рятувальники Буковини організували свято для малечі

Працівники Управління ДСНС України у Чернівецькій області завжди з увагою ставляться до підростаючого покоління – організовують для них пізнавальні заходи, навчають правил безпеки, проводять різноманітні конкурси. Окрім цього, рятувальники часто відвідують сім’ї, які потребують допомоги – багатодітні, родини переселенців з тимчасово окупованих територій.
8 червня фахівці Управління ДСНС вкотре приділили увагу малечі. З цієї нагоди у одному із розважальних центрів міста відбувся захід «Безпечні канікули», на нього рятувальники запросили дітей із багатодітних родин, котрі мешкають у Чернівцях. Надзвичайники поспілкувалися з дітворою, провели для присутніх конкурси та вікторини на протипожежну тематику. Для всіх учасників заходу рятувальники приготували подарунки – солодощі та м’які іграшки. Працівники Управління побажали дітям веселих канікул та закликали дотримуватися правил безпеки, аби літній відпочинок для них був справді приємним та пройшов без небезпечних наслідків.