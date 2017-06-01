Правомірність відкликання працівників із щорічної відпустки

Відкликання працівника із щорічної відпустки відповідно до допускається за його згодою лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої ст. 12 Закону України від 15.11.1996 №504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504) та в інших випадках, передбачених законодавством.

Про це повідомляє Зоя ФЕДИК провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

При відкликанні із щорічної відпустки посадової особи місцевого самоврядування доцільно керуватись статтею 60 Закону самоврядування доцільно керуватись статтею 60 Закону України від 10.12.2017 №889-VIII «Про державну службу» (далі – Закон № 889) та Порядком відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затвердженим постановою КМУ від 25.03.2016 р. №230.

Згідно з нормами статті 12 Закону № 504 та статті 60 Закону № 889 відкликання працівника із щорічної відпустки допускається лише у випадку настання надзвичайних обставин, а державного службовця - для виконання невідкладних завдань, про які не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання таких завдань іншою уповноваженою на це особою.

Відкликання із щорічної відпустки з інших підстав не допускається.





