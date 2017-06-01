Негода на Буковині наробила біди

Рятувальники Буковини продовжують надавати допомогу людям із подолання наслідків негоди.
Про це повідрмляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Минулої доби в Чернівецькій області утримувалася несприятлива погода, пов’язана із сильними дощами, грозами та проривами вітру. В результаті чого на території області мали місце випадки повалення дерев, підтоплення будівель та інші випадки. Для надання допомоги місцевому населенню залучалися пожежно-рятувальні підрозділи з м. Чернівці, Путильського, Сторожинецького, Сокирянського та Заставнівського районів.
Так, у м. Чернівцях рятувальник проводили заходи щодо розпилювання та прибирання повалених дерев на вул. Вільшини, Галицький Шлях та Московської Олімпіади. Також випадки повалення дерев на проїжджі частини дороги мали місце у с. Старі Бросківці Сторожинецького району, м. Сокиряни та на автодорозі сполученням с. Кадубівці – с. Звенячин у Заставнівському районі. У всіх випадках з допомогою спеціального інструменту рятувальникам вдалося звільнити автодороги від повалених дерев та запобігти ускладненню руху транспорту на даних ділянках дороги.
Загалом впродовж минулої доби у Чернівецькій області пожежно-рятувальними підрозділами було здійснено 9 виїздів на надання допомоги людям..