У Чернівецькій місцевій прокуратурі змінився графік прийому громадян

Так, встановлений наступний графік прийому громадян керівництвом Чернівецькоїмісцевої прокуратури:



Керівник Чернівецької місцевої прокуратури Долотко Микола Михайлович старший радник юстиції

Середа з 10 год. до 12 год. та з 15 год. до 17 год.



Перший заступник керівника Чернівецької місцевої прокуратури Кирик Олександр Федорович старший радник юстиції

Четвер з 10 год. до 12 год. та з 15 год. до 17 год.



Заступник керівника Чернівецької місцевої прокуратури Марусик Костянтин Олександрович старший радник юстиції

Вівторок з 10 год. до 12 год. та з 15 год. до 17 год.



Заступник керівника Чернівецької місцевої прокуратури Скигар Тетяна Петрівна молодший радник юстиції

П’ятниця з 10 год. до 12 год. та з 15 год. до 17 год.





Про це повідомляє Чернівецька місцева прокуратура