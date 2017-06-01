У Чернівецькій місцевій прокуратурі змінився графік прийому громадян

Так, встановлений наступний графік прийому громадян керівництвом Чернівецькоїмісцевої прокуратури:
Керівник Чернівецької місцевої прокуратури Долотко Микола Михайлович старший радник юстиції
Середа з 10 год. до 12 год. та з 15 год. до 17 год.
Перший заступник керівника Чернівецької місцевої прокуратури Кирик Олександр Федорович старший радник юстиції
Четвер з 10 год. до 12 год. та з 15 год. до 17 год.
Заступник керівника Чернівецької місцевої прокуратури Марусик Костянтин Олександрович старший радник юстиції
Вівторок з 10 год. до 12 год. та з 15 год. до 17 год.
Заступник керівника Чернівецької місцевої прокуратури Скигар Тетяна Петрівна молодший радник юстиції
П’ятниця з 10 год. до 12 год. та з 15 год. до 17 год.
Про це повідомляє Чернівецька місцева прокуратура