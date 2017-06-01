Технічний огляд допомагає Сторожинецькому лісгоспу тримати автопарк у відмінному стані

В державному підприємстві «Сторожинецький лісгосп», на базі Чудейського транспортного цеху, відбувся щорічний плановий техогляд транспортних засобів, задіяних на перевезенні деревини з лісосік до нижніх складів і цехів переробки. Він вже став в традиційним з моменту створення у 2010 році транспортного підрозділу держлісгоспу.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.
«Транспортування продукції лісозаготівель є важливою і відповідальною складовою роботи нашого підприємства, яка вимагає цілковитої справності автопарку. Технічний огляд, який зараз проводимо, допомагає тримати автомобільну техніку у відмінному стані. Це найперше турбота про людей, працівників лісгоспу, що працюють на перевезеннях продукції лісозаготівлі та деревопереробки. Лише технічно справна техніка має виїхати на дорогу і заїхати у ліс. Піклуємося також про те, щоб кожний водій був забезпечений страховими ременями, вогнегасниками, спецодягом, аптечкою тощо», – наголошує директор Сторожинецького лісгоспу Ігор Беленчук.
Водії вивели на лінійку готовності свої машини. Загалом автомобільний парк транспортного цеху нараховує 60 машин, серед яких 29 вантажних. Кожну з них перевірила комісія експертів.
Окрім спеціалістів служб головного інженера (керівник Володимир Сеник) і головного механіка підприємства (керівник Василь Істратій), у заході взяли участь в. о. начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий, директор лісгоспу Ігор Беленчук, представники Сторожинецького відділу поліції та районного військкомату.
На технічному огляді відзначили водіїв, технічний стан машин яких був визнаний найкращим. Серед них – водії лісовозних автомобілів Ілля Царюк, Валерій Гриженку – неодноразовий переможець всеукраїнських і міжнародних змагань операторів гідроманіпулятора, що працюють з вантажопідйомним пристроєм для завантаження і розвантаження деревини. За відмінну роботу подякували також механіку Чудейського транспортного цеху Костянтину Чокану.