Технічний огляд допомагає Сторожинецькому лісгоспу тримати автопарк у відмінному стані

Що, Де, Коли

вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть: