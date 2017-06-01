Технічний огляд допомагає Сторожинецькому лісгоспу тримати автопарк у відмінному стані

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09 червня

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10:37
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09 червня

Право на відпустку без збереження заробітної плати

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Що необхідно буковинцям для подорожі за кордон на автівці?

09:38
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15:10
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Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

11:31
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11:29
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Бажаєте стати «підприємцем-спрощенцем» - подайте заяву до 15 червня

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11:26
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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Технічний огляд допомагає Сторожинецькому лісгоспу тримати автопарк у відмінному стані

Сьогодні, 09:22 / Коментарів: 0
Технічний огляд допомагає Сторожинецькому лісгоспу тримати автопарк у відмінному стані В державному підприємстві «Сторожинецький лісгосп», на базі Чудейського транспортного цеху, відбувся щорічний плановий техогляд транспортних засобів, задіяних на перевезенні деревини з лісосік до нижніх складів і цехів переробки. Він вже став в традиційним з моменту створення у 2010 році транспортного підрозділу держлісгоспу.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.
«Транспортування продукції лісозаготівель є важливою і відповідальною складовою роботи нашого підприємства, яка вимагає цілковитої справності автопарку. Технічний огляд, який зараз проводимо, допомагає тримати автомобільну техніку у відмінному стані. Це найперше турбота про людей, працівників лісгоспу, що працюють на перевезеннях продукції лісозаготівлі та деревопереробки. Лише технічно справна техніка має виїхати на дорогу і заїхати у ліс. Піклуємося також про те, щоб кожний водій був забезпечений страховими ременями, вогнегасниками, спецодягом, аптечкою тощо», – наголошує директор Сторожинецького лісгоспу Ігор Беленчук.
Водії вивели на лінійку готовності свої машини. Загалом автомобільний парк транспортного цеху нараховує 60 машин, серед яких 29 вантажних. Кожну з них перевірила комісія експертів.
Окрім спеціалістів служб головного інженера (керівник Володимир Сеник) і головного механіка підприємства (керівник Василь Істратій), у заході взяли участь в. о. начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий, директор лісгоспу Ігор Беленчук, представники Сторожинецького відділу поліції та районного військкомату.
На технічному огляді відзначили водіїв, технічний стан машин яких був визнаний найкращим. Серед них – водії лісовозних автомобілів Ілля Царюк, Валерій Гриженку – неодноразовий переможець всеукраїнських і міжнародних змагань операторів гідроманіпулятора, що працюють з вантажопідйомним пристроєм для завантаження і розвантаження деревини. За відмінну роботу подякували також механіку Чудейського транспортного цеху Костянтину Чокану.


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