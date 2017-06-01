Буковинця ошукали на 12 600 гривень

За даним фактом працівниками Шевченківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.



Увечері 7 червня зі скаргою на шахрайські дії до поліції звернувся 33-річний житель села Годилова Сторожинецького району. Чоловік розповів, що мав намір через сервіс оголошень OLX придбати партію зубної пасти. Знайшовши необхідний товар, він по телефону домовився з продавцем про завдаток, після оплати якого мав отримати вказані косметичні засоби.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.

На початку квітня заявник перерахував через термінал продавцеві на картковий рахунок 12600 гривень. Але бажаного товару так і не отримав. Отримавши кошти, продавець вимкнув телефон і зник.



Зі слів потерпілого поліцейські встановили особу ймовірного шахрая – 22-річного чернівчанина. Наразі слідчі перевіряють його на причетність до скоєння даного злочину.



Поліцейські закликають громадян бути пильними при здійсненні операції купівлі-продажу товарів через мережу інтернет. Часто шахраї знаходять своїх жертв саме на інтернет-сервісах оголошень. Створюючи тимчасові акаунти, зловмисники пропонують довірливим громадянам неіснуючі товари. Отримавши від покупця кошти або завдаток за товар, псевдо-продавці міняють номер телефону та видаляють обліковий запис.