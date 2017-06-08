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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:54
09 червня

Житлова нерухомість непридатна для проживання – повідомте територіальні органи ДФС щоб не сплачувати податок

11:54
09 червня

Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн. ренти

11:53
09 червня

Нова ставка для оподаткування доходів у вигляді дивідендів

11:52
09 червня

Підстави скасування реєстрації РРО

11:12
09 червня

На Буковині в місцевому ставку втопився чоловік

11:00
09 червня

Рятувальники Буковини організували свято для малечі

10:40
09 червня

Правомірність відкликання працівників із щорічної відпустки

10:37
09 червня

Негода на Буковині наробила біди

10:30
09 червня

Право на відпустку без збереження заробітної плати

09:49
09 червня

Що необхідно буковинцям для подорожі за кордон на автівці?

09:38
09 червня

У Чернівецькій місцевій прокуратурі змінився графік прийому громадян

09:22
09 червня

Технічний огляд допомагає Сторожинецькому лісгоспу тримати автопарк у відмінному стані

09:18
09 червня

Буковинця ошукали на 12 600 гривень

15:12
08 червня

Податкова знижка для фізичних осіб

15:11
08 червня

Коли скасовуються сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису без відома платника

15:10
08 червня

Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

15:10
08 червня

Бажаючих виїхати закордон на ПМЖ серед чернівчан поменшало

11:32
08 червня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

11:31
08 червня

Відшкодування ПДВ доступно для он-лайн моніторингу

11:29
08 червня

Бажаєте стати «підприємцем-спрощенцем» - подайте заяву до 15 червня

11:27
08 червня

Кабмін спростив отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

11:26
08 червня

Затверджено Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання

18:26
07 червня

У Сокирянах трують сади, людей і бджіл

17:35
07 червня

На Буковині в автомобілі знайшли наркотики (ФОТО)

17:08
07 червня

Знято правові перешкоди для проведення перших виборів в Новодністровській ОТГ

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Теми Дня ТВА четвер, 8.06.17.

Сьогодні, 09:05 / Коментарів: 0

- Негода наробила біди на Буковині.
- Верховна Рада законодавчо закріпила курс України на вступ до НАТО.
- Юристи консультуватимуть безкоштовно навіть онлайн.
- 32-річний чернівчанин викрав телефон та собаку.
- За проект меморіалу Героям АТО готові заплатити 25 тисяч.
- Майже 200 резервістів вирушили на військові навчання.
- Силовики змагалися за Кубок Президента з рукопашного бою.
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