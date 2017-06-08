Теми Дня ТВА четвер, 8.06.17.



- Негода наробила біди на Буковині.

- Верховна Рада законодавчо закріпила курс України на вступ до НАТО.

- Юристи консультуватимуть безкоштовно навіть онлайн.

- 32-річний чернівчанин викрав телефон та собаку.

- За проект меморіалу Героям АТО готові заплатити 25 тисяч.

- Майже 200 резервістів вирушили на військові навчання.

- Силовики змагалися за Кубок Президента з рукопашного бою.