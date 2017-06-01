Чернівчанку-снайпера ДНР заочно засуджено до 11 років позбавлення волі

Прокуратура Чернівецької області підтримала державне обвинувачення в порядку спеціального судового провадження відносно 43-річної жительки м. Чернівці Чернівецької області, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України ( участь в діяльності терористичної організації). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Завдяки спеціальному досудовому розслідуванню, яке проводило Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури, встановлено, що на початку 2015 року обвинувачена з особистих ідеологічних переконань добровільно прийняла присягу на вірність так званої «Донецької народної республіки» та уклала контракт на «проходження служби» у незаконних збройних формуваннях «ДНР».
Перебуваючи у вказаному терористичному угрупуванні, обіймаючи посади снайпера, автоматника, навідника-оператора комплексу ПТУРа, жінка брала участь у бойових діях проти Збройних сил України та чергувала на передових позиціях в районі Донецького аеропорту, поблизу м. Донецьк, а також вела активну пропаганду в соціальних мережах діяльності «ДНР».
З 2016 року дислокується в м. Макіївка Донецької області, де несе караульну службу, виконує обов’язки снайпера, приймає участь у забезпеченні діяльності зазначеного незаконного збройного формування.
Вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці обвинувачену визнано винною у вчиненні інкримінованого їй злочину та засуджено до 11 років позбавлення волі. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.