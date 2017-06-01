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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Чернівчанку-снайпера ДНР заочно засуджено до 11 років позбавлення волі

Вчора, 16:54 / Коментарів: 0
Чернівчанку-снайпера ДНР заочно засуджено до 11 років позбавлення воліПрокуратура Чернівецької області підтримала державне обвинувачення в порядку спеціального судового провадження відносно 43-річної жительки м. Чернівці Чернівецької області, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України ( участь в діяльності терористичної організації). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Завдяки спеціальному досудовому розслідуванню, яке проводило Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури, встановлено, що на початку 2015 року обвинувачена з особистих ідеологічних переконань добровільно прийняла присягу на вірність так званої «Донецької народної республіки» та уклала контракт на «проходження служби» у незаконних збройних формуваннях «ДНР».

Перебуваючи у вказаному терористичному угрупуванні, обіймаючи посади снайпера, автоматника, навідника-оператора комплексу ПТУРа, жінка брала участь у бойових діях проти Збройних сил України та чергувала на передових позиціях в районі Донецького аеропорту, поблизу м. Донецьк, а також вела активну пропаганду в соціальних мережах діяльності «ДНР».

З 2016 року дислокується в м. Макіївка Донецької області, де несе караульну службу, виконує обов’язки снайпера, приймає участь у забезпеченні діяльності зазначеного незаконного збройного формування.

Вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці обвинувачену визнано винною у вчиненні інкримінованого їй злочину та засуджено до 11 років позбавлення волі. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.


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