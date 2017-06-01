У Чернівцях на алеї загиблих АТОвців висадили вічнозелені туї

Батьки та рідні загиблих воїнів АТО подякували Чернівецькому держлісгоспу за допомогу в упорядкуванні Меморіалу Героїв - повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.Чернівецький держлісгосп провів благодійну акцію з озеленення Меморіалу Героїв, розташованому у Чернівцях на території міського центрального кладовища. Довкола місць останнього спочинку 35 чернівчан – учасників АТО, що віддали життя за Україну, висадили вічнозелені туї.Саджанці виростили спеціалісти Кіцманського лісництва, що входить в структуру державного підприємства «Чернівецький лісгосп». Їх привезла заступник лісничого Мар’яна Нагірняк. Посадили дерева головний лісничий держлісгоспу Вадим Скакун, майстри лісу Кучурівського лісництва Василь Стратой та Віктор Павленко разом з волонтерами, батьками, дружинами воїнів, загиблих в боях на сході країни.«Вдячні лісівникам, що допомогли нам упорядкувати Меморіал Героїв. Дякуємо керівництву Чернівецької міської ради за його створення. Це місце, де ми разом переживаємо невимовний біль втрати найрідніших нам людей, молимося за них, а також підтримуємо один одного добрим словом, дізнаємося про проблеми в родинах та вирішуємо їх», - кажуть голова громадської організації «Родина Героїв» Валентина Буравчикова, яка доглядає тут могилу свого сина Олексія, бійця батальйону «Донбас», загиблого під Іловайськом, та Галина Вербицька, дружина Олексія Вербицького, ім’я якого викарбовано золотими літерами на граніті, посмертно нагородженого медаллю «На славу Чернівців».«Трудові колективи державних лісогосподарських підприємств Буковини з перших днів бойових дій на сході держави надають військовим допомогу, відправляючи в зону АТО автомобілі, необхідні там технічні засоби, одяг, продукти, - зазначає Роман Череватий, в.о. начальника Чернівецького обласного управління лісомисливського господарства. – Проводимо також благодійні акції, зокрема, спільно з волонтерами, громадськими організаціями, що піклуються про учасників АТО, про родини героїв України».