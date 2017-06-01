У Чернівцях на алеї загиблих АТОвців висадили вічнозелені туї

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15:12
08 червня

Податкова знижка для фізичних осіб

15:11
08 червня

Коли скасовуються сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису без відома платника

15:10
08 червня

Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

15:10
08 червня

Бажаючих виїхати закордон на ПМЖ серед чернівчан поменшало

11:32
08 червня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

11:31
08 червня

Відшкодування ПДВ доступно для он-лайн моніторингу

11:29
08 червня

Бажаєте стати «підприємцем-спрощенцем» - подайте заяву до 15 червня

11:27
08 червня

Кабмін спростив отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

11:26
08 червня

Затверджено Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання

18:26
07 червня

У Сокирянах трують сади, людей і бджіл

17:35
07 червня

На Буковині в автомобілі знайшли наркотики (ФОТО)

17:08
07 червня

Знято правові перешкоди для проведення перших виборів в Новодністровській ОТГ

17:07
07 червня

Сторожинецькі поліцейські затримали правопорушників по гарячим слідам

17:01
07 червня

Фестиваль «Буковинське коло» запрошує (програма)

16:57
07 червня

Чернівці та Вінниця стали переможцями відбору на участь у пілотному проекті з відкритих даних

16:56
07 червня

Представники Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області взяли участь в парламентських слуханнях

11:38
07 червня

До уваги неприбуткових організацій!

11:37
07 червня

Чернівецькі бізнесмени поповнили бюджет на 66,6 млн. грн.

11:36
07 червня

Про застосування РРО фізичними особами – спрощенцями

10:30
07 червня

Чернівецькі поліцейські по гарячих слідах затримали двох грабіжників

17:20
06 червня

Сварка між жінкою та чоловіком призвела до смерті останнього

17:16
06 червня

Упродовж вихідних на Буковині сталися три дорожньо-транспортних пригоди

13:14
06 червня

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення

12:58
06 червня

Чоловіку, який завдав тілесні ушкодження патрульному поліцейському, повідомлено про підозру

12:52
06 червня

Суми податку на нерухоме майно можна звірити

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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У Чернівцях на алеї загиблих АТОвців висадили вічнозелені туї

Вчора, 16:20 / Коментарів: 0
Батьки та рідні загиблих воїнів АТО подякували Чернівецькому держлісгоспу за допомогу в упорядкуванні Меморіалу Героїв - повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.

У Чернівцях на алеї загиблих АТОвців висадили вічнозелені туї


Чернівецький держлісгосп провів благодійну акцію з озеленення Меморіалу Героїв, розташованому у Чернівцях на території міського центрального кладовища. Довкола місць останнього спочинку 35 чернівчан – учасників АТО, що віддали життя за Україну, висадили вічнозелені туї.

Саджанці виростили спеціалісти Кіцманського лісництва, що входить в структуру державного підприємства «Чернівецький лісгосп». Їх привезла заступник лісничого Мар’яна Нагірняк. Посадили дерева головний лісничий держлісгоспу Вадим Скакун, майстри лісу Кучурівського лісництва Василь Стратой та Віктор Павленко разом з волонтерами, батьками, дружинами воїнів, загиблих в боях на сході країни.

«Вдячні лісівникам, що допомогли нам упорядкувати Меморіал Героїв. Дякуємо керівництву Чернівецької міської ради за його створення. Це місце, де ми разом переживаємо невимовний біль втрати найрідніших нам людей, молимося за них, а також підтримуємо один одного добрим словом, дізнаємося про проблеми в родинах та вирішуємо їх», - кажуть голова громадської організації «Родина Героїв» Валентина Буравчикова, яка доглядає тут могилу свого сина Олексія, бійця батальйону «Донбас», загиблого під Іловайськом, та Галина Вербицька, дружина Олексія Вербицького, ім’я якого викарбовано золотими літерами на граніті, посмертно нагородженого медаллю «На славу Чернівців».

«Трудові колективи державних лісогосподарських підприємств Буковини з перших днів бойових дій на сході держави надають військовим допомогу, відправляючи в зону АТО автомобілі, необхідні там технічні засоби, одяг, продукти, - зазначає Роман Череватий, в.о. начальника Чернівецького обласного управління лісомисливського господарства. – Проводимо також благодійні акції, зокрема, спільно з волонтерами, громадськими організаціями, що піклуються про учасників АТО, про родини героїв України».


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