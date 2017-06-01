В Україні створюється ринок електроенергії: Порошенко підписав закон

Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення в Україні ринку електроенергії.Документ Порошенко показово підписав під час своєї поїздки на Трипільську ТЕС, що на Київщині повідомляє 24 канал.Сьогодні тут, а не в кабінеті, разом з вами я прийняв рішення про підписання цього закону і про початок процесу створення ринку електроенергії,– зазначив глава держави.За його словами, відтепер почнеться серйозна робота із впровадження норм і технологій, які передбачають підписаний революційний закон.Порошенко пояснив, що відтепер в Україні буде створена саме така модель ринку, за якою працюють країни Євросоюзу."Мета – ми перейдемо до спільної енергетичної системі Євросоюзу. Будуть введені біржі електроенергії, і ваша станція теж матиме можливість отримати справедливу ціну", – наголосив президент.Реалізація закону передбачає дворічний перехідний період і запроваджує норми Третього енергетичного пакету ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.Нагадаємо, відповідний закон у другому читанні депутати Верховної Ради успішно прийняли 13 квітня. "За" проголосувало 277 народних депутатів.