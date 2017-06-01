NASA обрало 12 новобранців для польоту на Марс

NASA назвала імена 12 людей, які проводитимуть найважливішу наукову місію для всього людства.
Про це мовиться у повідомленні, розміщеному на сайті NASA повідомляє канал 24.
Добровольців обрали з поміж 18 тисяч охочих. У результаті, до переліку тих, хто летітиме на Марс, увійшли 12 американців, які мають ступінь бакалавра в галузі інженерії, біології, медицини, математики.Ви – найкращі з нас. І вам належить зробити польоти за межі Місяця і, можливо, стати першими, хто полетить на Марс, – сказав обраним віце-президент Майк Пенс.