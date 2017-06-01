Рада дала старт медреформі

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:12
08 червня

Податкова знижка для фізичних осіб

15:11
08 червня

Коли скасовуються сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису без відома платника

15:10
08 червня

Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

15:10
08 червня

Бажаючих виїхати закордон на ПМЖ серед чернівчан поменшало

11:32
08 червня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

11:31
08 червня

Відшкодування ПДВ доступно для он-лайн моніторингу

11:29
08 червня

Бажаєте стати «підприємцем-спрощенцем» - подайте заяву до 15 червня

11:27
08 червня

Кабмін спростив отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

11:26
08 червня

Затверджено Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання

18:26
07 червня

У Сокирянах трують сади, людей і бджіл

17:35
07 червня

На Буковині в автомобілі знайшли наркотики (ФОТО)

17:08
07 червня

Знято правові перешкоди для проведення перших виборів в Новодністровській ОТГ

17:07
07 червня

Сторожинецькі поліцейські затримали правопорушників по гарячим слідам

17:01
07 червня

Фестиваль «Буковинське коло» запрошує (програма)

16:57
07 червня

Чернівці та Вінниця стали переможцями відбору на участь у пілотному проекті з відкритих даних

16:56
07 червня

Представники Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області взяли участь в парламентських слуханнях

11:38
07 червня

До уваги неприбуткових організацій!

11:37
07 червня

Чернівецькі бізнесмени поповнили бюджет на 66,6 млн. грн.

11:36
07 червня

Про застосування РРО фізичними особами – спрощенцями

10:30
07 червня

Чернівецькі поліцейські по гарячих слідах затримали двох грабіжників

17:20
06 червня

Сварка між жінкою та чоловіком призвела до смерті останнього

17:16
06 червня

Упродовж вихідних на Буковині сталися три дорожньо-транспортних пригоди

13:14
06 червня

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення

12:58
06 червня

Чоловіку, який завдав тілесні ушкодження патрульному поліцейському, повідомлено про підозру

12:52
06 червня

Суми податку на нерухоме майно можна звірити

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
У Сокирянах трують сади, людей і бджілЯк заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях пер ...Медичним реформам в Україні бутиГрупу «домушників» відпустили на волюКіцманські поліцейські викрили крадія велосипедаЖінка, яка могла зупинити війнуЧернівецькі комсомольці - це фашистиПрокуратура оскаржила амністію злочинцяСправа Яценюка живе і перемагаєВідтепер пенсії та грошову допомогу в Україні виплачува ..."Голий Король" гурту Бумбокс у ЧернівцяхСварка між жінкою та чоловіком призвела до смерті остан ...Можливості Он-лайн будинку юстиції для бажаючих зареєст ...Буковинські поліцейські відшукали неповнолітньогоБуковинець став кращим юним кінологом України
Що, Де, Коли
9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


Календар
«    Червень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Партнери

Рада дала старт медреформі

Вчора, 15:20 / Коментарів: 0
Рада дала старт медреформі


Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає початок медичній реформі в Україні.
При цьому, парламент не підтримав зміни до бюджету, необхідні для втілення реформи.

Спікер Андрій Парубій двічі виносив проект про державні фінансові гарантії на голосування. Спершу його підтримали 224 депутати, потім 218. Після ще одного кола обговорення законопроект винесли на голосування втретє - він набрав 227 голосів при 226 необхідних.

Проти ухвалення виступили частина представників парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутати Опозиційного блоку, а також Радикальної партії, які заблокували трибуну, вимагаючи переголосування.

Документ підтримали із правками голови комітету з питань соцполітики Людмили Денісової і депутата Андрія Шипка.

Запропоновані зміни передбачають перехід на міжнародні протоколи лікування, створення Національної служби здоров'я, запровадження принципу "гроші ідуть за пацієнтом" і державного гарантованого пакету послуг та ліків.

Згідно із задумом, держава гарантує повне покриття витрат на первинній (сімейні лікарі), екстреній (невідкладна допомога) та паліативній ланках. У випадках потрби спеціалізованих та високоспеціалізованих втручань пацієнтам пропонуватимуть співоплату, що фактично скасовує безкоштовну медицину в Україні.
"Час говорити правду: в Україні немає безкоштовної медицини. Ми даємо хабарі за все, навіть за пологи, коли народжується новий українець. Це буде зруйновано", - заяивла, виступаючи у парламенті, керівниця МОЗ Уляна Супрун.

Автор альтернативного законопроекту про медреформу Олег Мусій заявив, що ідеться позбавлення українців будь-яких фінансових гарантій при отриманні послуг із охорони здоров'я. Він вимагав відправити на "суттєве доопрацювання" урядовий законопроект.

Голова комітету з питань соцполітики Людмила Денісова під час виступу наголосила на потребі переглянути частину про зобов'язання співоплачувати послуги.
Сергій Березенко від фракції БПП пообіцяв зняти цей пункт під час доопрацювання законопроекту до другого читання.

Незворотні зміни
"У цих законах немає жодної цифри щодо того, власне що пропонує держава, - заявила під час обговорення голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. - Усі будуть зобов'язані доплачувати. Питання у тому, скільки".

"Чи може реформа охорони здоров'я зробити людям гірше? Так, якщо вона погано підготовлена", - наголосила вона і додала, що готова доопрацювати запропоновані законопроекти до другого читання.

Супрун: лікарів і пацієнтів принижують щодня

"Законопроект, який виноситься, - стратегічний, він спрямований на пацієнтів, а медикам дає мотивацію працювати", - сказав раніше екс-міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук.

За його словами, це лише основна стратегія, яка потребує низки підзаконних актів, постанов уряду, наказів міністерства і рішень на місцевому рівні.
"Це ключові законопроекти, які запустять незворотні структурні зміни в системі охорони здоров'я", - наголосив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Законопроект вдалося винести на розгляд парламенту не одразу. Після невдалої спроби "було два етапи серйозної додаткової роботи над законопроектами", зазначив пан Ковтонюк.

За його словами, проекти законів розглянули міжфракційна група депутатів, Національна рада реформ, кілька правок запропонував і президент.

Якщо парламент ухвалить закон остаточно, медична реформа на первинній ланці повинна почати діяти з початку наступного року.
СХОЖІ НОВИНИ:
Медичним реформам в Україні бутиМедична реформа: українців лікуватимуть по-британськиЯкі серйозні зміни чекають на українців у лікарнях з 1 січняУряд призначив в.о. міністра охорони здоров'яМіністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі написав заяву про відставку
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"