Рада дала старт медреформі

Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає початок медичній реформі в Україні.При цьому, парламент не підтримав зміни до бюджету, необхідні для втілення реформи.Спікер Андрій Парубій двічі виносив проект про державні фінансові гарантії на голосування. Спершу його підтримали 224 депутати, потім 218. Після ще одного кола обговорення законопроект винесли на голосування втретє - він набрав 227 голосів при 226 необхідних.Проти ухвалення виступили частина представників парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутати Опозиційного блоку, а також Радикальної партії, які заблокували трибуну, вимагаючи переголосування.Документ підтримали із правками голови комітету з питань соцполітики Людмили Денісової і депутата Андрія Шипка.Запропоновані зміни передбачають перехід на міжнародні протоколи лікування, створення Національної служби здоров'я, запровадження принципу "гроші ідуть за пацієнтом" і державного гарантованого пакету послуг та ліків.Згідно із задумом, держава гарантує повне покриття витрат на первинній (сімейні лікарі), екстреній (невідкладна допомога) та паліативній ланках. У випадках потрби спеціалізованих та високоспеціалізованих втручань пацієнтам пропонуватимуть співоплату, що фактично скасовує безкоштовну медицину в Україні."Час говорити правду: в Україні немає безкоштовної медицини. Ми даємо хабарі за все, навіть за пологи, коли народжується новий українець. Це буде зруйновано", - заяивла, виступаючи у парламенті, керівниця МОЗ Уляна Супрун.Автор альтернативного законопроекту про медреформу Олег Мусій заявив, що ідеться позбавлення українців будь-яких фінансових гарантій при отриманні послуг із охорони здоров'я. Він вимагав відправити на "суттєве доопрацювання" урядовий законопроект.Голова комітету з питань соцполітики Людмила Денісова під час виступу наголосила на потребі переглянути частину про зобов'язання співоплачувати послуги.Сергій Березенко від фракції БПП пообіцяв зняти цей пункт під час доопрацювання законопроекту до другого читання."У цих законах немає жодної цифри щодо того, власне що пропонує держава, - заявила під час обговорення голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. - Усі будуть зобов'язані доплачувати. Питання у тому, скільки"."Чи може реформа охорони здоров'я зробити людям гірше? Так, якщо вона погано підготовлена", - наголосила вона і додала, що готова доопрацювати запропоновані законопроекти до другого читання."Законопроект, який виноситься, - стратегічний, він спрямований на пацієнтів, а медикам дає мотивацію працювати", - сказав раніше екс-міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук.За його словами, це лише основна стратегія, яка потребує низки підзаконних актів, постанов уряду, наказів міністерства і рішень на місцевому рівні."Це ключові законопроекти, які запустять незворотні структурні зміни в системі охорони здоров'я", - наголосив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.Законопроект вдалося винести на розгляд парламенту не одразу. Після невдалої спроби "було два етапи серйозної додаткової роботи над законопроектами", зазначив пан Ковтонюк.За його словами, проекти законів розглянули міжфракційна група депутатів, Національна рада реформ, кілька правок запропонував і президент.Якщо парламент ухвалить закон остаточно, медична реформа на первинній ланці повинна почати діяти з початку наступного року.