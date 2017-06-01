Податкова знижка для фізичних осіб

Чернівецька ОДПІ нагадує, що повернути частину податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку.



Згідно з положеннями статті 166 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники ПДФО мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація) до 31 грудня року наступного за звітним.



Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ (п.п.14.1.170 п.14.1 ст.14 ПКУ).



Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з ПДФО у зв’язку з використанням права на податкову знижку. відображається платником податків у розділі V декларації.



У рядку 13 декларації вказуються позначкою «Х» документально підтверджені категорії витрат, що включаються до податкової знижки відповідно до статті 166 ПКУ.



При розрахунку понесених витрат необхідно враховувати обмеження, встановлені для окремої категорії, визначені у пункті 166.3 ст.166 ПКУ.

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності вказується у рядку 15 декларації.



У рядку 16 декларації вказується сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунктом 166.4.2 п.166.4 ст.166 ПКУ.



Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата. Таким чином, значення рядка 16 декларації менше або дорівнює значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації.



Значення рядка 17 декларації, тобто сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку, розраховується як сума рядків декларації:



- сума ПДФО з графи 4 рядка 10.1 – (рядок 15 – рядок 16) х 18%, тобто на ставку ПДФО, визначену пунктом 167.1 статті 167 ПКУ.



До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).



Нагадуємо, що скористатись правом на податкову знижку за наслідками 2016 року громадянин може шляхом надання декларації до кінця поточного року.



Зауважуємо, якщо громадянин до кінця поточного року не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного 2016 року, то таке право на наступні роки не переноситься.

