Коли скасовуються сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису без відома платника

Чернівецька ОДПІ нагадує, що Регламентом Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту (далі - Центр) встановлений вичерпний перелік підстав скасування (відкликання) посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису.



Звертаємо увагу, що сертифікат автоматично скасовується Центром, без надання окремого повідомлення заявнику (підписувачу), у випадку закінчення строку його чинності або не поновлення заблокованого сертифікату протягом 30 календарних днів.



Окрім того, сертифікат може скасовуватися і за письмовою заявою, без додаткового повідомлення, у випадках:



- припинення діяльності суб’єкта господарювання – заявника;

- розірвання підписувачем трудового договору з юридичною особою – заявником;

- компрометації особистого ключа;

- за заявою заявника або його уповноваженого представника.



Також допустима дострокова ліквідація Центром сертифікату ключа, з письмовим або електронним повідомленням заявника, у разі набрання законної сили рішенням суду про скасування посиленого сертифіката ключа, визнання підписувача недієздатним за рішенням суду або надання заявником недостовірних даних, припинення (розірвання) договору з заявником.



Одним із випадків передчасного призупинення дії сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису без надсилання повідомлення, є смерть підписувача або оголошення його померлим за рішенням суду.



Варто нагадати, у разі зміни відомостей, зазначених у посиленому сертифікаті, в т. ч. найменування юридичної особи, платнику необхідно скасувати посилені сертифікати ЕЦП (з попередніми відомостями, зазначеними у посиленому сертифікаті) та сформувати нові посилені сертифікати з актуальними даними клієнта.

Додамо, скасовані сертифікати поновленню не підлягають.



Загалом, інформація про усі скасовані сертифікати автоматично заноситься до Списку відкликаних сертифікатів, який публікується на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД (http://www.acskidd.gov.ua) та є доступним кожному користувачу.



Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ