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15:12
08 червня

Податкова знижка для фізичних осіб

15:11
08 червня

Коли скасовуються сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису без відома платника

15:10
08 червня

Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

15:10
08 червня

Бажаючих виїхати закордон на ПМЖ серед чернівчан поменшало

11:32
08 червня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

11:31
08 червня

Відшкодування ПДВ доступно для он-лайн моніторингу

11:29
08 червня

Бажаєте стати «підприємцем-спрощенцем» - подайте заяву до 15 червня

11:27
08 червня

Кабмін спростив отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

11:26
08 червня

Затверджено Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання

18:26
07 червня

У Сокирянах трують сади, людей і бджіл

17:35
07 червня

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17:08
07 червня

Знято правові перешкоди для проведення перших виборів в Новодністровській ОТГ

17:07
07 червня

Сторожинецькі поліцейські затримали правопорушників по гарячим слідам

17:01
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Фестиваль «Буковинське коло» запрошує (програма)

16:57
07 червня

Чернівці та Вінниця стали переможцями відбору на участь у пілотному проекті з відкритих даних

16:56
07 червня

Представники Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області взяли участь в парламентських слуханнях

11:38
07 червня

До уваги неприбуткових організацій!

11:37
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11:36
07 червня

Про застосування РРО фізичними особами – спрощенцями

10:30
07 червня

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17:20
06 червня

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17:16
06 червня

Упродовж вихідних на Буковині сталися три дорожньо-транспортних пригоди

13:14
06 червня

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення

12:58
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Чоловіку, який завдав тілесні ушкодження патрульному поліцейському, повідомлено про підозру

12:52
06 червня

Суми податку на нерухоме майно можна звірити

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Коли скасовуються сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису без відома платника

Вчора, 15:11 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ нагадує, що Регламентом Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту (далі - Центр) встановлений вичерпний перелік підстав скасування (відкликання) посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Звертаємо увагу, що сертифікат автоматично скасовується Центром, без надання окремого повідомлення заявнику (підписувачу), у випадку закінчення строку його чинності або не поновлення заблокованого сертифікату протягом 30 календарних днів.

Окрім того, сертифікат може скасовуватися і за письмовою заявою, без додаткового повідомлення, у випадках:

- припинення діяльності суб’єкта господарювання – заявника;
- розірвання підписувачем трудового договору з юридичною особою – заявником;
- компрометації особистого ключа;
- за заявою заявника або його уповноваженого представника.

Також допустима дострокова ліквідація Центром сертифікату ключа, з письмовим або електронним повідомленням заявника, у разі набрання законної сили рішенням суду про скасування посиленого сертифіката ключа, визнання підписувача недієздатним за рішенням суду або надання заявником недостовірних даних, припинення (розірвання) договору з заявником.

Одним із випадків передчасного призупинення дії сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису без надсилання повідомлення, є смерть підписувача або оголошення його померлим за рішенням суду.

Варто нагадати, у разі зміни відомостей, зазначених у посиленому сертифікаті, в т. ч. найменування юридичної особи, платнику необхідно скасувати посилені сертифікати ЕЦП (з попередніми відомостями, зазначеними у посиленому сертифікаті) та сформувати нові посилені сертифікати з актуальними даними клієнта.
Додамо, скасовані сертифікати поновленню не підлягають.

Загалом, інформація про усі скасовані сертифікати автоматично заноситься до Списку відкликаних сертифікатів, який публікується на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД (http://www.acskidd.gov.ua) та є доступним кожному користувачу.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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