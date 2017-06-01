Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

Чернівецька ОДПІ нагадує, що 20.05.2017 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №341 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» (далі – Постанова №341).



Постановою №341 у новій редакції викладено Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1246 (із змінами та доповненнями).



Порядок приведено у відповідність до законодавчих новацій, запроваджених Законом України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».



Змінами, зокрема, встановлено, що після надходження податкових накладних (далі – ПН) та/або розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до них (далі – РК) до Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки:

► відповідності ПН та/або РК затвердженому формату;



► чинності електронного цифрового підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податку таких ПН та/або РК;

► реєстрації особи, що надіслала на реєстрацію ПН та/або РК, платником податку на додану вартість (далі – ПДВ) на момент складення та реєстрації таких ПН та/або РК;

► дотримання вимог, установлених п.192.1 ст.192 та п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями (далі – ПКУ);

► наявності помилок під час заповнення обов’язкових реквізитів ПН відповідно до п.201.1 ст.201 ПКУ;

► наявності суми ПДВ відповідно до пунктів 2001.3 та 2001.9 ст.2001 ПКУ (для ПН та/або РК, що реєструються після 01.07.2015);

► наявності в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) відомостей, що містяться у ПН, яка коригується;

► факту реєстрації/зупинення реєстрації/відмови у реєстрації ПН та/або РК з такими самими реквізитами;

► відповідності ПН та/або РК критеріям оцінки ступеня ризиків, достатнім для зупинення їх реєстрації відповідно до п.201.16 ст.201 ПКУ;

► дотримання вимог законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг» і Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.



За результатами вищезазначених перевірок формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації ПН та/або РК. Платник податку через Електронний кабінет платника шляхом перегляду у режимі реального часу має доступ до даних ЄРПН щодо складених ним чи його контрагентами ПН та/або РК.

Постанова №341 опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 20.05.2017 №92.

