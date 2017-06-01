Бажаючих виїхати закордон на ПМЖ серед чернівчан поменшало

З початку року до Чернівецької ОДПІ надійшло на розгляд 3234 письмових звернень від громадян. Скарг на чернівецьких податківців цьогоріч до інспекції не надходило. Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДП.



Чернівчани в письмових зверненнях інформували про ухилення від сплати податків, цікавилися контрольно-перевірочною роботою, реструктуризацією податкового боргу та єдиним соціальним внеском.



Керівництвом податкової інспекції проведено 4 особисті прийоми громадян.



Усі звернення було своєчасно розглянуто, надано обґрунтовані відповіді.



Натомість, майже удвічі збільшилась кількість заяв на отримання довідки про доходи. Так, протягом п’яти місяців цього року податковою інспекцією було видано 3149 таких довідок, тоді як у минулому році бажаючих дізнатись про свої доходи було лише 1779.



Проте довідок для виїзду на постійне місце проживання видано цьогоріч 39, тоді як за той самий період минулого року - 112.



Наразі для податківців залишається пріоритетним завданням, щоб громадськість та представники бізнесу отримували якісне, повносервісне обслуговування, фахові консультації, безперешкодний доступ до інформації, відчули відкритість, прозорість у діяльності податкових органів та прагненні зміцнювати партнерські стосунки.

