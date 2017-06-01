Міні-кадети з Чернівців – кращі в Україні з настільного тенісу

Закінчилися змагання першості України з настільного тенісу серед наймолодших спортсменів 2005 р. н. і молодші.
Вони проходили в одному з кращих залів держави у місті Жовква Львівської області.
Було 4 заліки: індивідуальний, парний, МІКСТ )змішаний) і командний.
Високі результати показали юні спортсмени Буковини. Вони виграли 6 нагород. З них – 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі.
Найбільше медалей у юного і перспективного тенісиста Артема Овчиннікова
. Він став переможцем в індивідуальному заліку та разом з львів’янином Ярославом Олескевичем здобув золото у парному розряді.
Також разом з Настею Хачатуріною з Кривого Рогу здобув срібло у МІКСТі (змішаній парі). А у командному заліку разом з земляком з Чернівців Русланом Гайсенюком та Олександром Масіковичем виборов бронзову медаль.
Також високих результатів досяг Максим Мельничук
, семикласник Чернівецької гімназії № 3. Він не брав участі у командних розрядах. Та зумів здобути дві медалі. Зокрема бронзу – у змішаній парі з киянкою Настею Боднар та срібло – у парі з коломиянином Іваном Романенком.
За одну сходинку від медалі зупинився Максим Мельничук в особистому заліку. Тож він посів 4 місце.
Нагадаємо, що у всеукраїнських змаганнях цього року брали участь 61 хлопчик і 68 дівчаток.Переможці чемпіонату України серед міні-кадетів
Змішані пари1 місце – Ярослав Олеськевич, Вероніка Матюніна
2 м – Артем Овчинніков, Анастасія Хачатурова
3 м– Максим Мельничук, Анастасія Боднар
Парний розряд1 м – Ярослав Олеськевич (Львів), Артем Овчинніков (Чернівці)
2 м – Максим Мельничук (Чернівці), Іван Романяк (Коломия)
3 м – Артем Соломенник (Київ), Микита Завада (Харьків)Олескевич, Овчинніков, Мельничук - майбутнє настільного тенісу УкраїниАнастасія Бондар(Київ) і Максим Мельничук(Чернівці)