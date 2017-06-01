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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Міні-кадети з Чернівців – кращі в Україні з настільного тенісу

Вчора, 14:41 / Коментарів: 0
Міні-кадети з Чернівців – кращі в Україні з настільного тенісу


Закінчилися змагання першості України з настільного тенісу серед наймолодших спортсменів 2005 р. н. і молодші.
Вони проходили в одному з кращих залів держави у місті Жовква Львівської області.

Було 4 заліки: індивідуальний, парний, МІКСТ )змішаний) і командний.

Високі результати показали юні спортсмени Буковини. Вони виграли 6 нагород. З них – 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі.

Найбільше медалей у юного і перспективного тенісиста Артема Овчиннікова. Він став переможцем в індивідуальному заліку та разом з львів’янином Ярославом Олескевичем здобув золото у парному розряді.

Також разом з Настею Хачатуріною з Кривого Рогу здобув срібло у МІКСТі (змішаній парі). А у командному заліку разом з земляком з Чернівців Русланом Гайсенюком та Олександром Масіковичем виборов бронзову медаль.

Також високих результатів досяг Максим Мельничук, семикласник Чернівецької гімназії № 3. Він не брав участі у командних розрядах. Та зумів здобути дві медалі. Зокрема бронзу – у змішаній парі з киянкою Настею Боднар та срібло – у парі з коломиянином Іваном Романенком.

За одну сходинку від медалі зупинився Максим Мельничук в особистому заліку. Тож він посів 4 місце.

Нагадаємо, що у всеукраїнських змаганнях цього року брали участь 61 хлопчик і 68 дівчаток.

Міні-кадети з Чернівців – кращі в Україні з настільного тенісу
Переможці чемпіонату України серед міні-кадетів
Міні-кадети з Чернівців – кращі в Україні з настільного тенісу
Змішані пари
1 місце – Ярослав Олеськевич, Вероніка Матюніна
2 м – Артем Овчинніков, Анастасія Хачатурова
3 м– Максим Мельничук, Анастасія Боднар
Міні-кадети з Чернівців – кращі в Україні з настільного тенісу
Парний розряд
1 м – Ярослав Олеськевич (Львів), Артем Овчинніков (Чернівці)
2 м – Максим Мельничук (Чернівці), Іван Романяк (Коломия)
3 м – Артем Соломенник (Київ), Микита Завада (Харьків)
Міні-кадети з Чернівців – кращі в Україні з настільного тенісу

Олескевич, Овчинніков, Мельничук - майбутнє настільного тенісу України
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Анастасія Бондар(Київ) і Максим Мельничук(Чернівці)
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