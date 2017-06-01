Міні-кадети з Чернівців – кращі в Україні з настільного тенісу

Закінчилися змагання першості України з настільного тенісу серед наймолодших спортсменів 2005 р. н. і молодші.Вони проходили в одному з кращих залів держави у місті Жовква Львівської області.Було 4 заліки: індивідуальний, парний, МІКСТ )змішаний) і командний.Високі результати показали юні спортсмени Буковини. Вони виграли 6 нагород. З них – 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі.Найбільше медалей у юного і перспективного тенісиста. Він став переможцем в індивідуальному заліку та разом з львів’янином Ярославом Олескевичем здобув золото у парному розряді.Також разом з Настею Хачатуріною з Кривого Рогу здобув срібло у МІКСТі (змішаній парі). А у командному заліку разом з земляком з Чернівців Русланом Гайсенюком та Олександром Масіковичем виборов бронзову медаль.Також високих результатів досяг, семикласник Чернівецької гімназії № 3. Він не брав участі у командних розрядах. Та зумів здобути дві медалі. Зокрема бронзу – у змішаній парі з киянкою Настею Боднар та срібло – у парі з коломиянином Іваном Романенком.За одну сходинку від медалі зупинився Максим Мельничук в особистому заліку. Тож він посів 4 місце.Нагадаємо, що у всеукраїнських змаганнях цього року брали участь 61 хлопчик і 68 дівчаток.Змішані париПарний розряд