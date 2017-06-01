Буковинські поліцейські викрили злодія

Оперативники Чернівецького відділу поліції встановили чоловіка, котрий обкрадав чернівчан - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
25 травня зловмисник на зупинці громадського транспорту в Чернівцях у місцевого жителя відкрито заволодів його мобільним телефоном «Самсунг» вартістю 600 гривень та сумкою з особистими речами.
В іншому випадку 06 червня злодій з вольєра, який знаходиться на території гаражного кооперативу по вул. Руській викрав собаку породи німецька вівчарка вартістю 5000 гривень.
Завдяки професійним діям поліцейських вдалося встановити правопорушника. Ним виявився 32-річний житель обласного центру. Правопорушник неодноразово притягувався за вчинення інших кримінальних правопорушень на території Чернівців.
Викрадене майно та собаку слідчі вилучили у порушника.
За даними фактами внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 186 (Грабіж) та статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри у вчиненні злочинів та обрання йому міри запобіжного заходу.
Поліцейські перевіряють злодія до інших злочинів скоєних на території області.