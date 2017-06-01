Буковинські поліцейські викрили злодія

Оперативники Чернівецького відділу поліції встановили чоловіка, котрий обкрадав чернівчан - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.25 травня зловмисник на зупинці громадського транспорту в Чернівцях у місцевого жителя відкрито заволодів його мобільним телефоном «Самсунг» вартістю 600 гривень та сумкою з особистими речами.В іншому випадку 06 червня злодій з вольєра, який знаходиться на території гаражного кооперативу по вул. Руській викрав собаку породи німецька вівчарка вартістю 5000 гривень.Завдяки професійним діям поліцейських вдалося встановити правопорушника. Ним виявився 32-річний житель обласного центру. Правопорушник неодноразово притягувався за вчинення інших кримінальних правопорушень на території Чернівців.Викрадене майно та собаку слідчі вилучили у порушника.За даними фактами внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 186 (Грабіж) та статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.Наразі вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри у вчиненні злочинів та обрання йому міри запобіжного заходу.Поліцейські перевіряють злодія до інших злочинів скоєних на території області.