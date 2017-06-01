У Бессарабії зріють бунти за землю

Першими повстають селяни села Кормань на Сокирянщині. Землі цього села колись були затоплені Дністровським водосховищем. Багатьох людей відселено. На місці колись родючих садів і городів утворилося рукотворне море. Земля довкола нього в один момент стала золотою.Кожен, хто міг, хотів собі мати кілька соток біля води. І роздавали чиновники району та села землі наліво й направо.Люди навіть не здогадувалися, що більше 10га громадського пасовища над Дністром було передано у нечисті руки депутатів, суддів, прокурорів та різних пройдисвітів, котрі мали доступ до тіла голови.Тільки недавно з’ясувалося, мов грім на голову: цих десять гектарів уже поділені, приватизовані і приватні. І жоден житель Корманя не отримав жодної «сотки» цієї землі.Афера вилізла на світ Божий тоді, коли треба було виділити землю воїнам АТО. І з’ясувалося: вільної землі нема. Давно вже продана.Люди кинулися до головихи Олесі Базилюк:- Де земля?, - питали. – Кому ви дали землю?- Я не давала, - відповідає. – Мене тоді не було.- То дайте списки людей.- Нема.Тоді люди вимагали на сесії відмінити рішення про передачу землі невідомим людям. Головиха і депутати не хочуть скликати сесію. Напевне, таки вони бояться. Бо землі то видані не простим людям, а прокурорам, суддям і т. п.У Сокирянах вже відбувся мирний мітинг з цього приводу. Результату нема.Скоро в цьому районі буде прийом обласного прокурора Соболя. Він точно не брав землю у Кормані.То може по-справедливому вирішити це питання.Бо буде бунт.