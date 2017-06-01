Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях

Після Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.Попи з Москви тоді навіть влаштовували бунт під ОДА на Різдвяні свята. Вони ніяк не могли змиритися з тим, що стали рівними серед інших конфесій. Бо завжди (з 1946 року) вважали себе вищими над іншими. Сталін їх такими призначив тоді, коли на псевдособорі у Львові заборонив Українську греко-католицьку церкву. Справжня українська церква пішла у глибоке підпілля… А московські попи, отримавши партійні квитки, панували над Україною. Буковина не була винятком.Але змінилися часи, люди, кордони. Греко-католицька церква вийшла з підпілля. Відродилася і розквітла у всій своїй красі. Бо на те була воля Господа.Церква висвячувала своїх священиків, єпископів, кардиналів. Чернівці та Буковина тоді входили до Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. У червні 2005 року на єпископа іменували отця-митрата Миколу Сімкайла. А 12 липня, у день святих апостолів Петра і Павла відбувалася єпископська хіротонія владики Кир Миколая Сімкайла. Тоді й відбулася інтронізація його. Тобто введення на престол. Участь у цьому дійстві взяв Голова УГКЦ Блаженніший Любомир Гузар.Запросили до Коломиї і нашу владу. Влада довго думала, кого це їй туди післати, аби не дражнити почуття інших конфесій. Тож відрядили мене. Нібито є представник від влади. А якщо щось не так піде, то можна було б відбілити себе. Мовляв, що з нього візьмеш? Це ж не губернатор чи заступник туди йшов, а всього радник.Завдяки цьому мені випало велике щастя бачити, чути і навіть спілкуватися з великим Мудрецем - Патріархом Любомиром Гузаром.У греко-католиків заведено, що на висвячення єпископів, його колеги зі всього світу та з України з’їжджаються на місце висвячення. Отож тоді до Коломиї з’їхалися всі ієрархи УГКЦ зі всього світу. Були єпископи з Америки, Австралії, Європи. Були з України.На урочистостях з цієї нагоди одному із перших надали слово мені.Присутність Патріарха і його благословення надихнули мене говорити розумно. Я розповів про те, як у 1957 році був хрещений (підпільно) священиком-капеланом. Про це мені розповідав батько, який разом з мамою рік перед тим повернувся зі сталінських таборів.Потім у 80-х роках ХХ століття у мене народилася донька. І нам довелося хрестити її також нелегально. Тоді я бачив, як півсела було задіяно у великому таїнстві, яке не могла зупинити вся партійно-кадебістська машина російської імперії.А було це так. Надвечір зібрали новонароджених дітей з усього села до будинку моєї тітки Марії. Прийшли куми, дідусі й бабусі. А батьків розставили на всіх дорогах і стежках, які вели до села. Ще не було мобільних телефонів. Але про небезпеку чи появу невідомої цивільної людини передавали за лічені хвилини до хати, де хрестили дітей.Вже сутеніло. А священика не було. Ми почали трохи хвилюватися. Дивлюся, а ровером їде попри мене якийсь чоловік інтелігентного виду, пристойно одягнутий з саквояжем на кермі. Він міг бути фельдшером чи вчителем. Інформацію про це швидко передали до хати, де чекали на священика. Хтось із родичів вийшов на дорогу, зустрів цього чоловіка і привів до хати. Там відбулися справжні метаморфози: з саквояжа витягнули рясу. І за мить з цього інтелігента постав прекрасний священик.Погасили електрику, заслонили вікна, запалили свічки. І почалося велике таїнство - хрещення дітей.Ніколи не забуду цієї події.- Двічі у моїй родині хрестили дітей підпільні священики УГКЦ, - говорив я з великою повагою до тих людей, які були присутні. Адже більшість з них вийшли з того ж підпілля. - А завтра я гонорово, через все місто нестиму внука до відродженої церкви, де його будуть хрестити, уже не ховаючись і нічого не боячись.Поки я говорив, один єпископ плакав так, що вже не приховував своїх сліз. А Патріарх Любомир Гузар прикликав мене до себе, посадив навпроти і сказав:- Добре сказано. Дякую.Тоді взяв слово той єпископ, котрий плакав:- Як приємно бачити українську владу разом з українською церквою, - казав він. - І я вам щиро заздрю. Маю надію, що так буде і у нас, і по всій Україні.Це говорив єпископ Горлівський і Донецький.Тоді ми ще не знали, яка біда, яке горе чекає на Донбас уже через 10 років. Напевно, нашій церкві там знову довелося йти у підпілля.А потім я слухав Патріарха. Він говорив як завше - просто і мудро. Біля Блаженішого сидів ще один мудрець, ректор Сафрон Мудрий (навіть прізвище цьому підтвердження).Ось, що сказав Патріарх:- Я не був досі у Чернівцях і на Буковині. А треба бути. Як ви думаєте, коли б мені до вас приїхати?- На храм, - не моргнувши, відразу випалив. - У нас храм на Успіння Пресвятої Богородиці. І церква Успіння. Тож на 28 серпня й приїжджайте.- Та я знаю, - говорив Блаженіший і щось запитав у Сафрона Мудрого. - Але я не можу 28 серпня до вас приїхати. Ще задовго до нашої розмови був запланований політ до Америки. Вже й квитки куплені. Ні. На храм не можу.- Тоді є ще одне свято у Чернівцях, - не довго думаючи, взяв нас себе високу місію - запросити Патріарха на Буковину. - У нас 3 листопада відзначають річницю Буковинського віча, яке у 1918 році проголосило приєднання Буковини до ЗУНР та УНР.- О, так-так, - погодився Патріарх. - Давайте будемо готуватися до приїзду на листопад.Сафрон Мудрий покликав священика і дав йому якісь розпорядження. А Патріарх попросив, аби я вітав губернатора та повідомив його про наші домовленості.Далі ми розмовляли про життя. Вірніше, Блаженіший говорив, а я як зачарований слухав, - так притягувала його харизма. Ні від кого до Нього і після я не чув таких розумних і простих слів, які складалися у речення, що оволодівали думкою і легко народжували правильні образи. Хотілося слухати і слухати.Ми говорили довго.Досі мені не дає спокою одне питання, яке я поставив Любомиру Гузару.- У католицькому світі є тільки один патріарх, - блиснув я своїми знаннями, - Це - Папа Римський. А довкола нього у кожній країні є кардинали. Ви також повинні бути кардиналом. А чому Вас називають Патріархом?Мудрий старець посміхнувся у сиву бороду, примружив очі і почав говорити:- Україну не можна збудувати ні зі Львова, ні з Чернівців, ні з Донецька, ні з Одеси. Це робиться тільки з Києва.І українську церкву не можна побудувати ні зі Львова, ні з Чернівців. А з Києва можна і треба.Тоді, більше ніж за півроку до події, яка вплине у майбутньому на розвиток історії Держави і Церкви, ми ще не могли знати про те, що задумав Патріарх.Через сім місяців УГК зі Львова була перенесена до столиці України - Києва.Може, тому й не відповів мені Патріарх на запитання?..А українська церква міцніє, розвивається і повстає завдяки невтомній праці Патріарха Любомира Гузара - людини мудрої, скромної і святої.Петро Кобевко