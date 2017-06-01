У Чернівцях горіла квартира через блискавку, яка влучила у шафу

Увечері 7 червня у Чернівцях на вул. Заводській виникла пожежа у квартирі житлового будинку. Через відчинене вікно у приміщення потрапила блискавка та влучила у кухонну шафу, від чого він загорівся. Пожежу помітили власники. Оскільки площа пожежі була невеликою, місцевим мешканцям вдалося загасити вогонь за допомогою підручних засобів до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У результаті полум’ям знищено кухонний шафу. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.



Вночі 8 червня сталася пожежа у житловому будинку у селі Кадубівці Заставнівського району. На час пожежі всередині перебував власник помешкання.



Господар прокинувся та помітив пожежу у сусідній житловій кімнаті. На той момент вогнем вже було охоплено всю площу кімнати. Чоловік викликав на місце події рятувальників та, одночасно із цим, почав самостійно гасити пожежу.



Через те, що у приміщенні утворилося сильне задимлення, господар був травмований – надихався чадного газу.



Рятувальники, котрі прибули за викликом, у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору ввійшли всередину будинку й врятували чоловіка – вогнеборці вивели його вже майже без свідомості із палаючої кімнати на свіже повітря та передали до рук медиків.



Разом із тим, працівники державної пожежно-рятувальної частини № 5 проводили ліквідацію пожежі. У результаті вогнем було знищено домашні речі та майно. Завдяки діям вогнеборців вдалося попередити подальше розповсюдження полум’я та врятувати 2 житлові будинки – той, у якому виникла пожежа, та ще один, розташований поруч. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.



