Чернівецька область: рятувальники ліквідували наслідки негоди

Минулої доби внаслідок сильного дощу та грози пожежно-рятувальні підрозділи області здійснили 12 виїздів для надання допомоги людям наслідків негоди. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Рятувальники у місті Чернівці, Сторожинецькому та Кельменецькому районах проводили заходи щодо розпилення та прибирання дерев з проїжджих частин, здійснювали роботи щодо відкачування води із будівель, а також надавали допомогу населенню в інших випадках.Зважаючи на те, що за даними Укргідрометеоцентру 8 червня у західних областях прогнозуються дощі, Управління ДСНС України у Чернівецькій області закликає громадян бути вкрай обережними й дотримуватися правил безпеки: при ускладненні погодних умов по можливості утриматися від далеких поїздок, обов'язково зачиняти вікна при виході з дому та не ставати поблизу високих дерев на вулиці, оскільки вони можуть бути повалені поривами вітру.