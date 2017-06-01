Рада підтримала курс на НАТО

Верховна Рада прийняла закон, який визначає пріорітетом у державній зовнішній політиці курс на членство у НАТО.За відповідне рішення проголосували 276 депутатів."Ми несемо гріх, за те що Україна досі не в НАТО. Маємо його спокутувати", - заявила перед голосуванням з трибуни перший віце-спікер Ірина Геращенко.Після голосування спікер Андрій Парубій заявив: "Ця цифра (кількість депутатів, які проголосували. - Gazeta.ua) показує справжню більшість у залі. Вона здатна захищати національні інтереси".Мова йде про "внесення необхідних змін до законів "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" і "Про основи національної безпеки України" для відновлення цілеспрямованого прагматичного курсу України на набуття членства в НАТО як стратегічного зовнішньополітичного пріоритету держави".Автором закону є Андрій Парубій."Агресія Російської Федерації проти України, анексія частини української території поставила перед українською державою невідкладне завдання щодо реального гарантування національної безпеки країни", - пояснюють у записці.[i]Президент Петро Порошенко сказав німецькому виданню Berliner Morgenрost, що планує провести референдум щодо членства України в НАТО.Організація Північноатлантичного договору, або НАТО (North Atlantic Treaty Organization. - Gazeta.ua) - міжурядовий військово-політичний союз 29 держав Північної Америки і Європи.[/iДжерело: gazeta.ua