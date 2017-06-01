Берегометські лісівники організували відпочинок дітям героїв, загиблих в АТО

В рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей, що традиційно проходить на початку червня, адміністрація, профспілковий комітет Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» долучилися до благодійної акції громадської організації «Родина Героїв міста Чернівці».Для 27 діток загиблих воїнів АТО на туристичній базі «Драйв», що у Чернівцях, влаштували святковий відпочинок з солодощами, подарунками, прагнучи створити їм гарний настрій. Про це повідомляє прес-служба Берегометського ДЛМГ.Голова громадської організації Валентина Буравчикова, яка сама втратила сина Олексія на Сході України, з таким сумом і величезним серцем розповідала про 35 загиблих в АТО чернівчан, що без тривоги і сліз неможливо було слухати матір героя. Іловайськ, Волноваха, Дебальцево, Авдіївка, Кримське, Щастя та ще багато інших населених пунктів стали болем для всієї країни, для цих сімей, особливо діточок, в яких війна забрала батька.«Обов’язок нас живих – допомагати дітям, осиротілим через війну, батьки яких віддали життя за усіх нас», – каже т.в.о. директора ДП «Берегометське ЛМГ» Руслан Максимчук.Кожного року працівники державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» беруть активну участь в різних акціях, заходах, присвячених дітям. Матеріальна допомога закладам освіти, підтримка творчо обдарованої молоді, відвідування школи-інтернату для хворих діток, допомога при лікуванні, організація відпочинку та оздоровлення дітей воїнів АТО на території лісових угідь господарства – це той невеликий перелік добрих справ, в які працівники лісмисливгоспу вкладають свою душу.Спеціалісти державного лісмисливгоспу запросили до себе на відпочинок у затишних Будиночках лісника родини загиблих героїв. Для них вже розробили цікаву і змістовну екскурсійну програму.