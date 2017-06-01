Чернівецька поліція шукає свідків ДТП, у якій загинув чоловік

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області розшукує очевидців ДТП!
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області розшукує очевидців ДТП! https://cv.npu.gov.ua/uk/publish/article/197476
Як вже повідомляв відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, пізно ввечері 1 червня у Чернівцях по вулиці Винниченка біля будинку 117 сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 60-річний чоловік.
За даним фактом Головним управлінням Національної поліції в Чернівецькій області відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поліцейські просять очевидців та осіб, яким відома будь-яка інформація про обставини вказаної події, звернутися у відділ розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП за номером телефону 066-769-02-01 або на спецлінію 102.