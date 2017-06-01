Чернівці - «Місто закоханих»

У Чернівцях відбулися зйомки 20-серійної мелодрами під назвою «Місто закоханих». За сюжетом головні героїні - три жінки, які понад усе прагнуть знайти щастя в особистому житті.Сценарій української телеведучої Тетяни Гнедаш, а знімала компанія ABC Film Україна.Недавно ми спостерігали скандал, який розгорівся через зйомки іншого фільму. Тоді чернівчани виступили з протестом, бо вважали фільм «За законами воєнного часу» проросійським та антиукраїнським.Днями, на вулицях нашого міста знову знімали серіал. Тож виникає запитання: чи історія не повториться?Місто Чернівці приваблює не тільки туристів, а й кіношників. Ми вирішили поцікавитись реакцією міської влади на це дійство.Заступник Чернівецького міського голови Олександр Паскар зазначив, що фірма ABC Film Україна наприкінці квітня листом повідомила міську владу про проведення з 13 по 24 травня 2017 року зйомок фільму «Місто закоханих”.За його словами, інформацію про учасників знімального процесу та сценарій вони перевірили і не виявили причин для заборони та проблем, які суперечили б інтересам міста та країни.Проте, за матеріалами, які надала знімальна група, у фільмі знімаються переважно російські актори: Марина Коняшкіна, Катерина Мельник, Юлія Галкіна, Андрій Фінягін, Євген Морозов та інші. Хоч у акторському складі є й українці. Серед них Анастасія Буніна, Олесь Задніпровський, В`ячеслав Довженко та Інна Мірошниченко.Сценарій написано російською мовою. Це підтверджує координатор проекту Руслан Прокоп`єв. За його словами, серіал вийде в ефір російською мовою на ТРК «Україна», яка відповідно і замовила його.Нагадаємо, ТРК «Україна» належить Ринату Ахметову, наближеному до партії регіонів і до Януковича.Згідно із Законом України «Про телебачення і радіомовлення» не менше 75% загального мовлення на телебаченні має становити національний аудіовізуальний продукт. Крім цього у статті 24 Закону України «Про засади державної мовної політики» зазначено, що телеорганізації можуть вести мовлення державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин, мовами міжнародного спілкування та іншими мовами - як однією, так і кількома мовами.Олександр Паскар каже, що закон не буде порушено та зазначає, що міська рада не може заборонити проведення таких зйомок, коли порушень не виявлено.- Ми можемо сказати, що про будь-які заходи, наприклад, зйомки фільму, вони просто ставлять до відома нас, а ми вже повідомляємо про це інших. Ми не можемо заборонити. Їм не потрібен наш дозвіл. Ми повідомляємо Головне управління національної поліції, патрульну поліцію, обласну державну адміністрацію, Прокуратуру та інші служби, - каже заступник міського голови.Зйомки серіалу тривають на території України (Львів, Київ, Чернівці) та на Кіпрі.Виникає запитання, чи існує у місті спеціальний комітет чи рада, яка б слідкувала за зйомками, знімальним процесом загалом. Схожа інституція потрібна, скажімо, для того, аби місце зйомок було зазначено у титрах фільму, що сприятиме популяризації нашого міста. Створення подібної кіноради вирішило б певні проблеми. Наприклад, стосовно недопущення знімання ворожих Україні фільмів, як це було з стрічкою «За законами воєнного часу». По-друге, до міської казни надходили б кошти за те, що місто офіційно дає дозвіл на зйомку.Так робиться у всій Європі та світі. А ми йдемо до Європи.- Такої ради нема. Але один із депутатів Верховної Ради зараз прагне створити таку кінораду, бо декілька тижнів тому до нас надійшов лист, у якому є звернення до Чернівецього міського голови стосовно створення подібної кіноради», - зазначив Олександр Паскар.Наразі жодних причин вважати серіал «Місто закоханих» російським чи таким, що суперечить інтересам України, немає. Тож згодом на телеекранах, певно, побачимо ту мелодраму, що розігрується у Чернівцях.Анастасія РомановськаВікторія Полісан,студентки 4 курсу журналістики ЧНУ