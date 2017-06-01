Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666, яким затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.2015р. за №974/27419, у разі направлення коштів в рахунок погашення заборгованості, при заповненні документів на переказ коштів, у полі «Призначення платежу» розрахункового документа обов’язково вказується код призначення «140». Наприклад: *;140;.



Просимо суб’єктів господарювання звернути увагу на правильність заповнення платіжних доручень під час сплати податків та платежів в погашення податкового боргу.





