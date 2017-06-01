Відшкодування ПДВ доступно для он-лайн моніторингу

З 1 квітня 2017 року на офіційному веб-сайті Мінфіну України працює Реєстр заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Дані Реєстру заяв підлягають щоденному (крім вихідних, святкових та неробочих днів) оприлюдненню на вищезазначеному веб-сайті. Таким чином платники податків отримали можливість в онлайн-режимі моніторити інформацію щодо своїх заявок на повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Нагадаємо, що порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року №26.



Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ автоматично вносяться до Реєстру протягом операційного дня їх отримання та у хронологічному порядку їх надходження. Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.



На підставі даних Реєстру заяв орган Казначейської служби, після дня набуття статусу узгодженої суми бюджетного відшкодування перераховує таку суму з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку та/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, протягом п’яти операційних днів.



