Цього року пасивні доходи чернівчан поповнили Державний бюджет на 8,3 млн. гривень. В тому числі в травні держбюджет отримав від доходів містян у вигляді відсотків 1,2 млн. грн. Про це інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Ставка податку на доходи фізичних осіб у 2017 році залишилась незмінною, і становить 18% від доходів у вигляді процентів, нарахованих на депозити.
Додамо, що оподаткування пасивних доходів у вигляді депозитів запроваджено ще 1 серпня 2014 року. У перший рік ставка ПДФО для оподаткування пасивних доходів становила 15%. У 2015 році чернівчани сплачували даний податок за ставкою 20%. А з 1 січня 2016 року ставка податку становить 18%. При цьому, не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків – така ставка діє абсолютно для всіх.